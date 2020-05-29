حدث ليلًا.. وفاة الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.. منشور غامض لـ تركي آل الشيخ .. واشتباكات بين إثيوبيا والسودان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26-5- 2020 عددا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:









أعلن الإعلامى أحمد موسي، أنه سيقدم برنامجه «على مسئوليتى»، فى تمام الساعة السابعة من مساء السبت المقبل، ومن المقرر ان يتناول العديد من القضايا التى تهم المواطن المصري، ومنها قضية فيروس كورونا.









ألمح المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إلى ابتعاده عن أحد الأندية التي كان يقدم لها العون والدعم.









وأعلنت القوات المسلحة السودانية أن اشتباكات اندلعت مع الجيش الاثيوبي عند الحدود الشرقية، عبر نهر عطبرة، ومع ميليشيات مسلحة بإسناد من الجيش الاثيوبي، أسفرت عن "استشهاد" ضابط في الجيش وفقدان فرد من قوة تابعة للجيش، وجرح آخرين، كما توفي سوداني وجُرح مدنيون.









أعلن الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، عن وفاة العالم الجليل الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هئية كبار العلماء بالأزهر الشريف.





اندلع فجر اليوم الجمعة حريق هائل داخل أحد المخازن الخاصة بتجميع وفزر القمامة في منطقة الزرايب بالخصوص بمحافظة القليوبية دون أي خسائر فى الأرواح.