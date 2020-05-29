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فن

أخبار الفن.. محمد رمضان يثير الجدل بنشر رابط لخبر وهمي.. ومريهان حسين تشعل انستجرام بتقليد أصالة وسميرة سعيد

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:13 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية مجموعة كبيرة من الأخبار عن نجوم الفن، سواء على مستوى أعمالهم الجديدة، أو حول نشاطهم بشكل عام.


نشرت الفنانة ميرهان حسين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو لها أثناء تقليدها للفنانة سميرة سعيد وأصالة. 

 

أعلن النجم العالمي توم هانكس عن تبرعه للمرة الثانية بـ بلازما من أجل المساهمة في علاج مصابي كوفيد 19 ، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

 

مازح الفنان محمد رمضان جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر رابط لخبر وهمي عنوانه "أمريكا ترصد مكافأة 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن محمد رمضان".



تصدرت الفنانة رجاء الجداوي قائمة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد انتشار شائعة وفاتها.

 


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