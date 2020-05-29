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رياضة

بـ 6 لاعبين ومرافقين.. مصر تشارك في الاجتماعات الافتراضية لمجلس الأولمبياد الخاص

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:37 ص
6 لاعبون ومرافقان
6 لاعبون ومرافقان يمثلوا مصر فى الإجتماعات الإفتراضية فى الا
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منتصر الرفاعي
أعلنت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، من خلال مقرها الرئيسي بالقاهرة عن أسماء الوفود العربية المشاركة فى الاجتماعات الافتراضية للمجلس الإقليمي الثانى لمداخلات اللاعبين القادة فى الأولمبياد الخاص والتدريب على دور ممثل الصحة، والتى تنطلق يوم 2 يونيو على مدار ثلاثة أيام بمشاركة لاعبين قادة من مصر والكويت والإمارات والبحرين والمغرب  وعمان وسوريا  ولبنان. 

ويمثل الأولمبياد الخاص المصرى يوسف رمضان (لاعب قائد)، عمر بركات (لاعب قائد) ، كريم الزينى (لاعب قائد) ، فريدة حسنى (لاعبه قائده) ،و هايدى ياسر (لاعبه قائده) ، شريف محمد ندى (لاعب قائد) ، طارق محسن ( مدير برنامج اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصرى) ، ملك حسنى (مرافق). 


ويمثل الإمارات عمر الشامى (لاعب قائد)، و محمد الثلحى (مرافق)، وسارة ستراوى ( مشرف برنامج الشباب واللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص الإماراتي) ،ويمثل المغرب حافظ ياسين (لاعب قائد)، و  سعيد زيى (مرافق) ويمثل لبنان   فاطمة قاعون (لاعب قائد)، و   مايا كميحة (مرافق) ، و أحمد عنتر (لاعب قائد)،و  ابراهيم فاضل ( مرافق)، ويمثل البحرين  حسين عبد الرضا (لاعب قائد)، و منيرالشهابى ( منسق برنامج اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص البحرينى)و يمثل الكويت ناصر الهاشمي (لاعب قائد) ، عبد الرحمن محمد (مرافق) ومريم ذياب ( المتحدث الرسمي للاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) وآيات عبد الله أحمد (مرافق) ،  ويمثل عمان سليم بن سعيد الرحبي (لاعب قائد) ، و حنان عبد الله (مدير المبادرات بالاولمبياد الخاص العمانى) ، ويمثل سوريا أسماء نصر الدين (لاعبه قائده)، فادي الحوزاني(لاعب قائد) ، إيمان الصالح (مرافق) .

ويأتى هذا الاجتماع ضمن الخطة السنوية التى كان قد اعتمدها المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى ، وطلب من كل من نيبال  فتونى مدير عام  المبادرات وليلة الشناوى مدير البرامج الصحية استمرار خطتهم  السنوية رغم جائحة كورونا ، فتم اعتماد عقد الاجتماع الثانى للمجلس الاقليمى على طريق المنصة الإفتراضية زووم (Zoom) .

ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات فى الساعة الحادية عشر صباحت بتوقيت القاهرة  يوم 2 يونيو وتستمر حتى الساعة الواحدة ونصف ظهرة ولمدة ثلاثة ايام ، ومن جلال مموعه من الجلسات والمحاضرات بمشاركة عدد من الخبراء واساتذة الجامعات  المصرية .

وكانت مختلف برامج منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد شهدت على امتداد العامين الماضيين  انتخابات لاختيار مجالس قيادة اللاعبين ،  وشهد شهر اكتوبر من العام الماضى اقامه أول مؤتمر دولى اللاعبين القادة والذي عقد بمدينة دبلن بأيرلندا خلال الفترة من 14حتي 18 من شهر أكتوبر، اعقبه اقامة المؤتمر الاقليمى الاول للمجلس الإقليمى لمداخلات اللاعبين القادة بالقاهرة خلال الفترة 24-28 من شهر أكتوبر 2019 ، والهدف من اطلاق هذه المجالس  إتاحة الفرصة للاعبي الأولمبياد الخاص في مناقشة الموضوعات التي تتعلق بأنشطة الأولمبياد الخاص ليعبرون عن آرائهم وعرض مقترحات هذا المجلس على الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى .
بـ 6 لاعبين ومرافقين.. مصر تشارك في الاجتماعات الافتراضية لمجلس الأولمبياد الخاص
بـ 6 لاعبين ومرافقين.. مصر تشارك في الاجتماعات الافتراضية لمجلس الأولمبياد الخاص
بـ 6 لاعبين ومرافقين.. مصر تشارك في الاجتماعات الافتراضية لمجلس الأولمبياد الخاص
بـ 6 لاعبين ومرافقين.. مصر تشارك في الاجتماعات الافتراضية لمجلس الأولمبياد الخاص
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