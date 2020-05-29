وسط الأقصر يواصل حملات النظافة وإزالة المخلفات بالحي.. صور

قال أيمن حسين رئيس حي وسط بمدينة الأقصر، إن رجال الحي يواصلون أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات، ومن بينها خلف مكتبة مصر العامة وخلف السوق الحضرى والسجل العينى والسنطة والكباش تحت إشراف عبد الكريم أحمد نائب رئيس حي وسط لشئون قطاع النظافة .
وأشار "حسين" إلى أن الحي نظم حملات نهارية ومسائية جرى خلالها رفع المخلفات الصلبة من أماكن تجميع القمامة من خلال سيارات الحي المتحركة، والتي تجوب معظم شوارع ومناطق أم هاشم وشارع مدرسة الصنايع وصلاح سالم والمساكن الشعبية وأنس الوجود والحمام .
واستكمل رئيس الحى لافتا إلى أن قطاع النظافة بالحي واصل جهود عمليات رفع المخلفات ومؤكدا أنه تم رفع حوالي ٤٠ طنا تقريبا.
يأتى ذلك في إطار خطة مدينة الأقصر لرفع كفاءة ومستوى النظافة بالحي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم
وأكد أيمن الشريف رئيس مركز ومدينة الأقصر على استمرار التواجد الميداني، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر بضرورة الاهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق، وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث بكافة شوارع الأحياء المختلفة.