قمة مرتقبة بالدورى السوري.. تشرين المتصدر يواجه الجيش

أقيمت أمس منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري السوري بعد فترة التوقف منذ اخر مباراة لعبت في مارس الماضي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وانطلقت أمس أول مباراة الدورى السوري حيث حقق فريق الوثبة الفوز علي الفتوة بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التي تستأنف اليوم .
إقرأ أيضا .. الدوري السوري .. الوحدة يضم خالد المبيض .. صور
ويسعي فريق تشرين لتعزيز صدراته بجدول ترتيب الدوري السوري وحصد الثلاث نقاط امام منافسه الجيش صاحب المركز الثالث الذي يرغب في الدخول الي صراع التتويج باللقب .
ويحتل فريق تشرين المركز الاول في جدول ترتيب الدوري السوري برصيد 39 نقطة بينما جاء فريق الجيش في المركز الثالث برصيد 30 نقطة .
وجاءت مباريات اليوم بالدوري السوري كالتال :
الاتحاد vs الشرطة
تشرين vs الجيش
الكرامة vs الساحل
الوحدة vs الجزيرة
جبلة vs الطليعه
النواعيرvs حطين