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أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي بالخليل لأداء صلاة الفجر

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:28 م
قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أ ش أ
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، الموطنين الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية لأداء صلاة الفجر، كما منعت المؤذن من رفع الأذان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير أوقاف الخليل حفظي أبو سنينه قوله إن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية، وشددت من إجراءاتها على البوابات الالكترونية والطرق المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، ومنعت المواطنين من الوصول إليه، ولم تسمح إلا بدخول عدد قليل فقط، وطردت المواطنين الذين احتشدوا لتأدية الصلاة في الساحات الخارجية للحرم.

واستنكر أبو سنينة، إجراءات الاحتلال الرامية لإفراغ الحرم من المصليين، وذلك من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المواطنين، والمتمثلة بإغلاق البوابات الالكترونية وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية واحتجازهم، معتبرا منع المصليين من الوصول إلى داخل الحرم الإبراهيمي تعدي على المقدسات الإسلامية التي ترعاها المواثيق الدولية التي كفلت حرية العبادة.
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