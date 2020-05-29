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فن

فى ذكرى ميلاد علية الجباس.. معلومات عن بلطجية الفن

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:27 ص
علية الجباس
علية الجباس
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أحمد إبراهيم
تحيل اليوم ذكرى وفاة الفنانة علية الجباس والتى اشتهرت بعديد من الادوار الشريرة حيث قدمت شخصية البلطجية التى تتعدى على بطلات العمل وتثير الشغب. 

أشهر أدوار عليه الجباس على الإطلاق دور السبعاوية في مسلسل "ليالي الحلمية"، زوجة بسة الذي بدأ جامعا لـ"أعقاب السجاير". 

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وعملت "الجباس" فى نمط معين من الأدوار مثل "السجانة" "معلمة القهوة" "صاحبة البيت الشعبي"، كما عملت فى المسرح الكوميدى والتجاري.

ومن أشهر أعمالها مسلسل حديث الصباح والمساء ، ليالى الحلمية ، هستيريا، هوانم جاردن سيتى.

شقيقتها هالة الجباس مديرة قصر الثقافة ببورسعيد وبدأت عليه الجباس حياتها كأول كشافة فى بورسعيد كمفتشة جمارك وأسست فرقة الجمارك المسرحية لعامى 1984/1985.
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