فى ذكرى ميلاد علية الجباس.. معلومات عن بلطجية الفن





أشهر أدوار عليه الجباس على الإطلاق دور السبعاوية في مسلسل "ليالي الحلمية"، زوجة بسة الذي بدأ جامعا لـ"أعقاب السجاير".

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وعملت "الجباس" فى نمط معين من الأدوار مثل "السجانة" "معلمة القهوة" "صاحبة البيت الشعبي"، كما عملت فى المسرح الكوميدى والتجاري.



ومن أشهر أعمالها مسلسل حديث الصباح والمساء ، ليالى الحلمية ، هستيريا، هوانم جاردن سيتى.





شقيقتها هالة الجباس مديرة قصر الثقافة ببورسعيد و بدأت عليه الجباس حياتها كأول كشافة فى بورسعيد كمفتشة جمارك و أسست فرقة الجمارك المسرحية لعامى 1984/1985.

تحيل اليوم ذكرى وفاة الفنانة علية الجباس والتى اشتهرت بعديد من الادوار الشريرة حيث قدمت شخصية البلطجية التى تتعدى على بطلات العمل وتثير الشغب.