ثقافة الوادي الجديد تطلق قوافل لتوعية المواطنين بـ كورونا

أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قوافل ثقافية لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وأكد محسن حسب مدير عام مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، أنه سيتم تنفيذ القوافل من خلال سيارات تابعة للمديرية تبث مجموعة من الإرشادات بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأهمية التباعد الاجتماعي وطرق استخدام المعقمات ووسائل الوقاية الشخصية.

وأوضح محسن، أن القافلة تجوب حاليا مدينة الخارجة بجميع ضواحيها وأحيائها السكنية، وجار تنفيذ هذه القوافل في باقي قرى ومدن ومراكز المحافظة بهدف توعية المواطنين بالحماية الشخصية من الإصابة بالفيروس وأهمية الالتزام بقرارات حظر التجوال.

يأتي ذلك من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ، والوقاية من الاصابة بفيروس كورونا .

من جانب اخر، أعلن المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، أنه جرى اختيار أحد الحقول كحقل إرشادى للمزارعين بالمنطقة، ليتم به تنفيذ مشروع تحسين جودة وسلامة التمور المصرية ومنتجاتها، وذلك استمرارًا للدور الذي يقوم به المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل بمركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل وإشراف الدكتور يوسف دياب وتعاون المختصين بمعمل بحوث النخيل.