AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ثقافة الوادي الجديد تطلق قوافل لتوعية المواطنين بـ كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قوافل ثقافية لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وأكد محسن حسب مدير عام مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، أنه سيتم  تنفيذ القوافل من خلال سيارات تابعة للمديرية تبث مجموعة من الإرشادات بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأهمية التباعد الاجتماعي وطرق استخدام المعقمات ووسائل الوقاية الشخصية.

وأوضح محسن، أن القافلة تجوب حاليا مدينة الخارجة بجميع ضواحيها وأحيائها السكنية، وجار تنفيذ هذه القوافل في باقي قرى ومدن ومراكز المحافظة بهدف توعية المواطنين بالحماية الشخصية من الإصابة بالفيروس وأهمية الالتزام بقرارات حظر التجوال.

يأتي ذلك من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ، والوقاية من الاصابة بفيروس كورونا .

من جانب اخر، أعلن المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، أنه جرى اختيار أحد الحقول كحقل إرشادى للمزارعين بالمنطقة، ليتم به تنفيذ مشروع تحسين جودة وسلامة التمور المصرية ومنتجاتها، وذلك استمرارًا للدور الذي يقوم به المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل بمركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل وإشراف الدكتور يوسف دياب وتعاون المختصين بمعمل بحوث النخيل.

شاهد.. أهالي متوفاة بـ كورونا ينقلون جثمانها من الحميات بمعرفتهم.. وصحة الشرقية ترد


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسابقة ثقافية للتوعية بفيروس كورونا في الوادي الجديد

بث ليالي رمضان الثقافية على مواقع التواصل الاجتماعي بالوادي الجديد

الجيزة تسير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بارتداء الكمامات

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

الفرق بين أعراض نزلات البرد وأنفلونزا و فيروس كورونا.. فيديو

فيديوجراف.. بعد 40 عاما من المقاطعة.. سر عودة البريطانيين للبيض الأبيض

فى ذكرى ميلاد علية الجباس.. معلومات عن بلطجية الفن

ترامب يسخر من كمامة صحفي وهكذا رد الأخير

بسبب كورونا.. ضربة قوية لجماهير ليفربول قبل استئناف الدورى الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 اليوم في مصر..صور

سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور