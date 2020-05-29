محمد يوسف: شعرت بالخوف عند ترشيحي لدور قاتل المنسي في الاختيار.. فيديو

قال الفنان محمد يوسف الذي جسد دور التكفيري أبو عميرة في مسلسل الاختيار ، إن مساعد المخرج، إبراهيم فرج، هو من طلب منه الاشتراك في المسلسل، وتحمس جدا للدور وللعمل.





وأضاف محمد يوسف خلال حواره لـ إكسترا نيوز، أنه عندما علم بدورة في مسلسل الاختيار ، وأنه سيقوم بدور قاتل الشهيد أحمد المنسي، شعر بالخوف، نظرا لأنه أحد أبطال الجيش المصري.





وأشار يوسف إلى أنه عندما قرأ ورق المسلسل وسيناريو الشخصية، استفزته بشكل كبير، واصفا أبو عميرة بالمجرم، وأنه غير محدد الشخصية أو الهوية.





وأوضح يوسف أن شخصية أبو عميرة التكفيري، كانت إحدى الشخصيات التى تأثرت أعمالها الإرهابية بعد أن سيطر الجيش المصري علي سيناء بقوة، وتخلص من جميع الأنفاق التي كان هو وأمثالة يعتمدون عليها، في أعمالهم الإرهابية.



