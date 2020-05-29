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اقتصاد

بالأسماء.. وزيرة التجارة تصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:47 ص
وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة
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ولاء عبد الكريم
أصدرت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى برئاسة الوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى رئيس قطاع التمثيل التجارى. 

بالإضافة إلى عضوية كل من الوزراء المفوضين التجاريين أحمد حسنى وحازم حسنين ومحمد السيد وياسر محمد وسيد فؤاد وعبد العزيز نجيب وأحمد زكى وطارق فاروق ولمياء فخرى وسليمان خليل .


ويأتى هذا القرار فى إطار خطة الإصلاح الشاملة التى تتبناها  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  لتطوير وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر فى مختلف أنحاء العالم.

 حيث تستهدف الوزارة تعظيم الإستفادة من المكاتب التجارية المصريةhttp://tempuri.org/tempuri.html بالخارج فى فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطني بما يسهم  فى زيادة معدلات التصدير وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للإستثمار فى السوق المصرى .

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