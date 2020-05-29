محمد يحيى: السوشيال ميديا أصبحت من أدوات تقييم اللاعبين.. والهجوم على شيكابالا عنصرية.. فيديو





قال محمد يحيى الناقد الرياضى بجريدة الأخبار ، إن لاعبى كرة القدم فى الوقت الحالى أصبح تقييمهم عبر منصات التواصل الإجتماعى وذلك بخلاف ما كان يحدث فى السنوات الماضية من سماع هتافات الجماهير خلال سير المباريات .





وأوضح الناقد الرياضى بجريدة الأخبار ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن الأزمة الأخيرة الخاصة بـ محمود عبد الرازق " شيكابالا " لاعب الزمالك بعد نشره صورة جمعته بزوجته وابنه والذى لاقى خلالها الأخير تعليقات عنصرية بشكل كبير .





وأشار محمد يحيى ، إلى أن رد فعل محمود عبد الرازق " شيكابالا " لاعب الزمالك بعدما واجه هتافات وتعليقات عنصرية ردأ على نشر صورته برفقه زوجته وابنه مما اضطر الأخير لحذف صورته نهائيأ ..





ولفت الناقد الرياضى بجريدة الأخبار ، إلى أن بعض لاعبى الأهلى والزمالك دافعوا عن زميلهم محمود عبد الرازق " شيكابالا " لاعب الزمالك بعد هذه الأزمة ومنهم مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى والذى دافع عن شيكابالا بالإضافة لبعض أعضاء المنظومة الرياضي ، مشيرأ إلى أن شيكابالا قام بالرد على هذه الإساءات بنشر صورة تضمنت أحد الحركات الذى قام بها خلال مباراة القمة الأخيرة .





وتابع محمد يحيى الناقد الرياضى بجريدة الأخبار ، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قام برفع قضية ضد 40 فرد وجهوا السباب ضد لاعب الزمالك محمود عبد الرازق " شيكابالا " .



