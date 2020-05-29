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محمد يحيى: السوشيال ميديا أصبحت من أدوات تقييم اللاعبين.. والهجوم على شيكابالا عنصرية.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:19 م
محمد يحيى - الناقد
محمد يحيى - الناقد الرياضى بجريدة الأخبار
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شيرين عادل

قال محمد يحيى  الناقد الرياضى  بجريدة الأخبار ، إن  لاعبى كرة القدم فى الوقت الحالى أصبح  تقييمهم  عبر منصات التواصل الإجتماعى وذلك بخلاف ما كان يحدث فى السنوات الماضية من  سماع هتافات الجماهير خلال سير المباريات .

وأوضح   الناقد الرياضى  بجريدة الأخبار  ،   خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى  ، أن الأزمة الأخيرة الخاصة بـ  محمود عبد الرازق " شيكابالا " لاعب الزمالك  بعد نشره صورة جمعته بزوجته وابنه  والذى لاقى خلالها الأخير تعليقات عنصرية بشكل كبير . 

وأشار  محمد يحيى ، إلى أن رد فعل  محمود عبد الرازق " شيكابالا " لاعب الزمالك  بعدما واجه هتافات وتعليقات عنصرية ردأ على نشر صورته برفقه زوجته وابنه مما اضطر الأخير لحذف صورته نهائيأ ..

ولفت  الناقد الرياضى  بجريدة الأخبار  ، إلى أن بعض لاعبى الأهلى والزمالك دافعوا عن زميلهم   محمود عبد الرازق " شيكابالا " لاعب الزمالك  بعد هذه الأزمة ومنهم مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى والذى دافع عن شيكابالا بالإضافة لبعض أعضاء المنظومة الرياضي ، مشيرأ إلى أن شيكابالا قام بالرد على هذه الإساءات بنشر صورة تضمنت أحد الحركات الذى قام بها خلال مباراة القمة الأخيرة  .

وتابع  محمد يحيى  الناقد الرياضى  بجريدة الأخبار   ، أن  المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك  قام برفع قضية ضد 40 فرد  وجهوا السباب ضد لاعب الزمالك محمود عبد الرازق " شيكابالا " .

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