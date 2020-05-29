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اقتصاد

تراجع الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى خلال 3 أشهر

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:01 م
الاقتصاد الياباني
الاقتصاد الياباني
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وكالات
تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة 29-5-2020 عن أعلى مستوى خلال 3 أشهر ، ممّا دفع التوتر الصاعد بشأن هونغ كونغ المستثمرين لبيع الأسهم وجني الأرباح، لكن تخفيف قيود فيروس كورونا ساعد نيكي على تسجيل أفضل أداء شهري في أكثر من أربع سنوات ونصف السنة.
 
وانخفض المؤشر Nikkei القياسي 0.18% إلى 21877.89 نقطة، لكن المؤشر ربح 8.3% في مايو أيار، وهو أكبر مكسب شهري منذ أكتوبر  2015 بفضل التفاؤل المرتبط بإعادة فتح اقتصادات بعد إجراءات العزل العام.
 
كما تراجع المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1563.67 نقطة، لينزل أيضًا عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي لامسه أمس الخميس، وذلك مع انخفاض جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء خمسة.
 
وعلى صعيد آخر كانت القطاعات الشديدة الارتباط بالدورة الاقتصادية وهي صناعة الصلب والشحن البحري وصناعة السيارات الأسوأ أداء في البورصة الرئيسية، مخالفة مكاسب قوية حققتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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