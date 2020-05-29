رش وتطهير السيارات القادمة لمطروح بمدخل المحافظة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التطهير خاصة خلال الأيام القادمة مع تزايد حركة توافد العمالة والموظفين العاملين الوافدين من محافظات اخري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بتواجد فرق التطهير والرش والفرق الطبية على مداخل المدن.





وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة العلمين الدفع بسيارة الرش إلى بوابة الرسوم على طريق وادي النطرون وذلك لتكثيف أعمال الرش وتطهير السيارات المتوجهة إلى داخل المدينة في اطار التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





بينما استمرت جهود رجال القوات المسلحة من المنطقة الغربية العسكرية فى تطهير الطرق والمرافق العامة بمدينة مرسى مطروح خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك .









وأعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير الجمعية الزراعية وقسم شرطة في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد المعداوي على استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات ال 3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب.



