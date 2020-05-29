AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انقلبت سيارته.. مصرع شخص داخل البحر الصغير بالدقهلية

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:21 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
لقى شخص منذ قليل مصرعه اثر وقوع حادث انقلاب سياره بالبحر الصغير باحدى قرى الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من ادارة النجده بانقلاب سياره نيسان ملاكي رقم 3612 س م ط بالبحر الصغير مقابل قريه ميت الخولي مما ادي لوفاه قائد السياره .

انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه وتبين مصرع محمود محمد غبور 31 عاما ، والمقيم بالبحيره اثر انقلاب السياره.

تم ايداع الجثه مشرحه المستشفى المركزي بمنيه النصر تحت تصرف النيابه وانتشال السياره من قاع البحر والتحفظ عليها بمركز الشرطه .
وجار عمل المحضر اللازم لاجراء تصريح الدفن .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص فى تصادم سيارة وموتوسيكل بالدقهلية

ترشيحاتنا

جريمة العيد.. كريم عاتب جاره فطعنه بسكين المطبخ في الدقهلية.. تفاصيل

الأرصاد: طقس السبت لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا.. والقاهرة تسجل 29 درجة

بعد إجراء مسحة كورونا.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها: النتيجة سلبية

16872 إصابة و284 وفاة.. ارتفاع حصيلة كورونا في إسرائيل

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

علامات استرشادية للمسافات الآمنة بالمحطات.. السكة الحديد تستعد لاستئناف حركة التشغيل

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

شركات أدوية تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

دراسة: مرضى السكري هم الأكثر عرضة لنوبة حادة من كورونا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور