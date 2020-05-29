انقلبت سيارته.. مصرع شخص داخل البحر الصغير بالدقهلية

الدقهلية اخطارا من ادارة النجده بانقلاب سياره نيسان ملاكي رقم 3612 س م ط بالبحر الصغير مقابل قريه ميت الخولي مما ادي لوفاه قائد السياره .



انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه وتبين مصرع محمود محمد غبور 31 عاما ، والمقيم بالبحيره اثر انقلاب السياره.



تم ايداع الجثه مشرحه المستشفى المركزي بمنيه النصر تحت تصرف النيابه وانتشال السياره من قاع البحر والتحفظ عليها بمركز الشرطه .

وجار عمل المحضر اللازم لاجراء تصريح الدفن .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن