انقلبت سيارته.. مصرع شخص داخل البحر الصغير بالدقهلية

لقى شخص منذ قليل مصرعه اثر وقوع حادث انقلاب سياره بالبحر الصغير باحدى قرى الدقهلية.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من ادارة النجده بانقلاب سياره نيسان ملاكي رقم 3612 س م ط بالبحر الصغير مقابل قريه ميت الخولي مما ادي لوفاه قائد السياره .
انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه وتبين مصرع محمود محمد غبور 31 عاما ، والمقيم بالبحيره اثر انقلاب السياره.
تم ايداع الجثه مشرحه المستشفى المركزي بمنيه النصر تحت تصرف النيابه وانتشال السياره من قاع البحر والتحفظ عليها بمركز الشرطه .
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من ادارة النجده بانقلاب سياره نيسان ملاكي رقم 3612 س م ط بالبحر الصغير مقابل قريه ميت الخولي مما ادي لوفاه قائد السياره .
انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه وتبين مصرع محمود محمد غبور 31 عاما ، والمقيم بالبحيره اثر انقلاب السياره.
تم ايداع الجثه مشرحه المستشفى المركزي بمنيه النصر تحت تصرف النيابه وانتشال السياره من قاع البحر والتحفظ عليها بمركز الشرطه .
وجار عمل المحضر اللازم لاجراء تصريح الدفن .