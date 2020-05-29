نادى الزهور ينهى أزمة جراج السيارات بفرع مدينة نصر ويشكر وزير الرياضة

أصدر مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش بيانا رسميا يوضح فيه مراحل وخطوات تطوير المنطقة المحيطة بالفرع الرئيسي مدينة نصر وتحديدا توسعة الشارع الجانبي، وما جري التنسيق بصدده في هذا الشأن مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية للوصول لأفضل تصور يحقق تنفيذ رؤية القـيـادة الـسياسـية لتطوير المنطقة مع تحقيق الخيارات الأفضل والأقل ضررا للنادي.





تضمن البيان الجهود التي بذلها مجلس الإدارة التي تواصلت لمدة 38 يوما مع لإنقاذ إزالة مسجد السيدات والمحول الكهربائى ومجمع العيادات وشارع الملاعب بما يساعد على تأمين الدفاع المدنى والإسعاف داخل مقر النادى.





جاء في البيان أن مجلس الإدارة توصل لاتفاق مبدئى بالتنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة إستاد القاهرة والشركة الوطنية للطرق من أجل إيجاد وتوفير أماكن جراج سيارات أعضاء الجمعية العمومية، كما سيتم توفير عدد من الأبواب الإضافية لتسهيل دخول الأعضاء فور إعادة تشغيل الأندية من قبل رئاسة مجلس الوزراء.





وجه مجلس إدارة نادى الزهور الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وأعضاء الجمعية العمومية الذين شاركوا في دعم المجلس وتخفيف الأضرار وتحقيق أفضل الحلول من أجل تنفيذ مشروع التطوير المعتمد من القيادة السياسية.





كان مجلس إدارة نادى الزهور قد قرر غلق النادى بفرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس اعتبارا من الأحد ٢٢ مارس مع إجراء عملية تعقيم كاملة لجميع منشآت النادى فى فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس حفاظا على سلامة أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنادى خوفا من انتشار فيروس كورونا الخطير.



