AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادى الزهور ينهى أزمة جراج السيارات بفرع مدينة نصر ويشكر وزير الرياضة

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:36 م
نادى الزهور
نادى الزهور
Advertisements
عبدالله هشام
أصدر مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش بيانا رسميا يوضح فيه مراحل وخطوات تطوير المنطقة المحيطة بالفرع الرئيسي مدينة نصر وتحديدا توسعة الشارع الجانبي، وما جري التنسيق بصدده في هذا الشأن مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية للوصول لأفضل تصور يحقق تنفيذ رؤية القـيـادة الـسياسـية لتطوير المنطقة مع تحقيق الخيارات الأفضل والأقل ضررا للنادي.

تضمن البيان الجهود التي بذلها مجلس الإدارة التي تواصلت لمدة 38 يوما مع لإنقاذ إزالة مسجد السيدات والمحول الكهربائى ومجمع العيادات وشارع الملاعب بما يساعد على تأمين الدفاع المدنى والإسعاف داخل مقر النادى.

جاء في البيان أن مجلس الإدارة توصل لاتفاق مبدئى بالتنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة إستاد القاهرة والشركة الوطنية للطرق من أجل إيجاد وتوفير أماكن جراج سيارات أعضاء الجمعية العمومية، كما سيتم توفير عدد من الأبواب الإضافية لتسهيل دخول الأعضاء فور إعادة تشغيل الأندية من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وجه مجلس إدارة نادى الزهور الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وأعضاء الجمعية العمومية الذين شاركوا في دعم المجلس وتخفيف الأضرار وتحقيق أفضل الحلول من أجل تنفيذ مشروع التطوير المعتمد من القيادة السياسية.

كان مجلس إدارة نادى الزهور قد قرر غلق النادى بفرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس اعتبارا من الأحد ٢٢ مارس مع إجراء عملية تعقيم كاملة لجميع منشآت النادى فى فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس حفاظا على سلامة أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنادى خوفا من انتشار فيروس كورونا الخطير.

يشرف رئيس الزهور على عملية التطهير والتعقيم بمعاونة الإدارة التنفيذية، التى سوف تستمر على مدار الأسبوعين المقبلين، تحسبا لفتح أبواب الأندية من جديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادي الزهور يقرر غلق فرع مدينة نصر والتجمع الخامس حتى 1 أبريل

أبطال الزهور يطلقون مبادرة «اتمرن أون لاين.. خليك في البيت»

وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير منشآت نادى الزهور بمدينة نصر

ترشيحاتنا

3 أعراض تثبت الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

بعد إجراء مسحة كورونا.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها: النتيجة سلبية

بعد مقتل مواطن أسود.. اشتعال المظاهرات ضد الشرطة الأمريكية.. فيديو

بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بعد غياب أكثر من 60 يوما

سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 اليوم في مصر..صور

الأرصاد: طقس السبت لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا.. والقاهرة تسجل 29 درجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا