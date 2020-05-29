AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 29 مايو

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:35 م
الذهب في مصر
الذهب في مصر
Advertisements
أحمد علام

استقرت أسعار الذهب في مصر  خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 29 مايو، بدون مصنعية ، ليسجل عيار 21 الأكثر شيوعا نحو 758 جنيها وفقا لموقع gold price today.


 أسعار الذهب في مصر 


سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 866 جنيها.

 

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  الأكثر شيوعا نحو 758 جنيها.

 

اقرأ أيضا..شعبة الذهب: لن يتم استقبال الزبائن فى المحلات دون ارتداء الكمامة

 

  وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 650 جنيها.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 505 جنيهات.

 

ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,064 جنيه، ويزن 8 جرامات.

 

اقرأ أيضا ..أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 29-5-2020

 

وسجل سعر الذهب للذهب نحو 26.941 ألف جنيه للأوقية.

 

اقرأ أيضا ..آخر تحديث ..أسعار العملات العربية بالبنك الأهلى الخميس 28-5-2020

 

  وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-5-2020

سعر الذهب اليوم الجمعة 22-5-2020

عيار 21 يسجل 761 جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت 23-5-2020

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-5-2020

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-5-2020

ترشيحاتنا

بسبب قاعدة العديد الأمريكية.. داعش يهدد بضرب قطر

اتعلم لغة جديدة وأنت فى المنزل.. أفضل تطبيقات اللغات

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

أم بلا رحمة.. تلقي جثة رضيعتها بالقمامة من أجل المتعة الحرام

AdvertisementS

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

علامات استرشادية للمسافات الآمنة بالمحطات.. السكة الحديد تستعد لاستئناف حركة التشغيل

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

بدءا من الغد.. إلزام المواطنين وجميع العاملين بمحافظة القاهرة بارتداء الكمامات

شركات أدوية تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

المواجهة تتصاعد.. الجيش السوداني يحشد قواته على الحدود مع إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا