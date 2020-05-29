استقرار أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 29 مايو

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 29 مايو، بدون مصنعية ، ليسجل عيار 21 الأكثر شيوعا نحو 758 جنيها وفقا لموقع gold price today.





أسعار الذهب في مصر





سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 866 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا نحو 758 جنيها.

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وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 650 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 505 جنيهات.

ويبلغ سعر الجنيه الذهب 6,064 جنيه، ويزن 8 جرامات.

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وسجل سعر الذهب للذهب نحو 26.941 ألف جنيه للأوقية.

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وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.