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ديني

البحوث الإسلامية ينعى الدكتور عبد العزيز سيف النصر: مؤلفاته العلمية أثرت المكتبات بمضامينها النافعة

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:31 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء
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محمد شحتة
ينعي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الأستاذ الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز ٨٤ عامًا.

وأكد المجمع، أن المفكر الإسلامي رحمه الله أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي في مجال العقيدة والفلسفة، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم بصفة عامة، سائلًا الله المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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