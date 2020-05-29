أهم الأخبار .. صلاة الجمعة في السيدة نفيسة بعد غياب أكثر من 60 يوم.. والنقل يحدد مواعيد المترو الجديدة

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددامن الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي ..

المواجهة تتصاعد.. الجيش السوداني يحشد قواته على الحدود مع إثيوبيا

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن الجيش السوداني دفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الحدود مع إثيوبيا ، إثر مناوشات مع مجموعات مسلحة مدعومة من الجيش الإثيوبي أسفرت عن مقتل ضابط سوداني أمس. وأعلنت القوات ..للمزيد اضغط هنا

وزير النقل يعلن مواعيد المترو الجديدة ويقلل زمن التقاطر لـ4 دقائق لمواجهة الزحام

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم، أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بضرورة إعداد جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع ...للمزيد اضغط هنا

بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بعد غياب أكثر من 60 يوما

ينشر موقع صدى البلد، بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة، بعد تعليق دام أكثر من 60 يوما. وتقام شعائر صلاة الجمعة في شهر شوال، بمسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها وأرضاها- بحضور 20 مصليًا ...للمزيد اضغط هنا

"جوجل" تطلق موقعا لمحاربة "الاحتيال الإلكتروني" مع تفشي فيروس كورونا

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية موقعا يهدف لتعليم المستخدمين كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وتجنبها، وذلك في ظل تنامي عمليات الخداع الإلكتروني مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم. ... للمزيد اضغط هنا

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

كشف الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة.. للمزيد اضغط هنا

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

نشرت الفنانة الكويتية مها محمد صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى.. للمزيد اضغط هنا

الاحتلال يبدأ بتطبيق السيادة الإسرائيلية على قرية ببيت لحم

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة تفاصيل القرار الإسرائيلي ببدء فرض سيادة الاحتلال على قرية بـ بيت لحم . وقررت سلطات الاحتلال ، إيقاف العمل في شارع المقبرة بقرية الرشايدة الواقعة شرق بيت لحم ...للمزيد اضغط هنا

مسئول أول مستشفى عزل في مصر: لن ننسحب من ميدان الحرب ضد كورونا

قال الدكتور محمد علي مدير مستشفى العزل بالنجيلة انهم جنود في المعركة ضد كورونا والجندي لا يهرب من الميدان مهما كانت الأسباب، لافتا إلى...للمزيد اضغط هنا