AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تكليف 2020.. بيان عاجل لإنهاء أزمة 7 آلاف طبيب في مواجهة كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 01:01 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
Advertisements
أحمد أيمن
أعلن النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس لتوجيه للدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بشأن أزمة 7 آلاف طبيب من أطباء التكليف، مطالبا بضرورة حل الأزمة والاستجابة لمطالب الأطباء لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد كمال الدين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزيرة الصحة تلجأ إلى الأطباء المتقاعدين، فضلا عن وجود مقترحات بإعادة الأطباء المفصولين وتحويل الصيادلة إلى أطباء وغيرها من المقترحات الغير منطقية، في حين يوجد أكثر من 7 آلاف طبيب تكليف دفعة 2020 على قيد الاستعداد للتعيين بالمستشفيات ومواجهة أزمة كورونا.

وأوضح أن الأزمة تتمثل في رفض هؤلاء الأطباء لنظام التكليف الجديد التي وضعته وزارة الصحة لما به من عيوب كثيرة، مطالبين بالرجوع إلى النظام القديم حتى يتمكنوا من اختيار التخصص وممارسة عملهم إلا أن الوزارة لم تستجب لمطالبهم.

وشدد النائب على ضرورة الاستجابة لمطالب الأطباء وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية لهم، خاصة خلال الفترة الحالية، نظرا لكونهم خط الدفاع الأول وجيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور وزيرة الصحة.. البرلمان يبحث أزمة تهديد 7 آلاف طبيب بالتوقف عن العمل

لماذا يدفع نظام التكليف الجديد الأطباء للتوقف عن العمل؟ البرلمان يجيب

بحضور وزيرة الصحة.. النواب يبحث أزمة تهديد 7 آلاف طبيب بالتوقف عن العمل.. مطالب بإعادة نظام التكليف القديم لحل الأزمة.. وبرلمانية: لا تتسرعوا في الحكم

تحرك برلماني لتطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020

الأَوْلَى تكليف الخريجين.. صحة البرلمان: تحويل الصيادلة إلى أطباء في هذه الحالة

الأطباء المفصولون.. صحة البرلمان تقدم 4 بدائل لسد عجز المستشفيات

ترشيحاتنا

أسرار لأول مرة.. مؤسس التنظيم الجهادي السابق يفضح الإخوان على الهواء

شاهد .. لقطات مروعة لمرضى كورونا في شوارع إيران

أخبار البرلمان| مقترح بإضافة الكمامة على بطاقة التموين.. و9 حالات تعرض العقار للإزالة

الجمهور يبحث عن تامر هجرس بسبب صورة

والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة

الفيتامينات لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

علاج قديم ثبت فاعليته لعلاج كورونا بنسبة 100%.. فيديو

مشهد مُبكٍ .. طفل يلعب حول جثة أمه بعد موتها من الجوع في الهند | فيديو

وزير التعليم يدعم رسالة النيابة العامة العاجلة لأولياء الأمور.. تفاصيل

قفزة في الوفيات .. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بـ كورونا.. و34 وفاة

أسرار لأول مرة.. مؤسس التنظيم الجهادي السابق يفضح الإخوان على الهواء

استغلوا إعاقته للتسلية.. شباب يطلقون كلب حراسة على طفل من ذوى القدرات الخاصة | فيديو وصور

فعال بنسبة 99%.. شركة صينية تعلن التوصل إلى لقاح مضاد لـ كورونا

مي عمر تثير الجدل بسبب صورة.. والجمهور: غير لائقة

12 ساعة فى غيبوبة.. الدكتور محمود سامى: فقدت بصري وأمشي وراء أمل 1%.. فيديو

التهاب الحلق وارتفاع درجات الحرارة الأبرز.. أستاذ أمراض صدرية: فقدان حاستى الشم والتذوق من أعراض الإصابة بكورونا

شاهد.. نفق العروبة بعد ردمه وتحويله لمسطح لتوسعة الطريق

والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاجات منزلية آمنة وفعالة لإزالة شمع الأذن

6 علامات إذا ظهرت عليك تنذرك بـ سرطان الثدي

فقدان السمع.. مضاعفات غير متوقعة لـ تراكم شمع الأذن لفترات طويلة