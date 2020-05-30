تكليف 2020.. بيان عاجل لإنهاء أزمة 7 آلاف طبيب في مواجهة كورونا

أعلن النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس لتوجيه للدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بشأن أزمة 7 آلاف طبيب من أطباء التكليف، مطالبا بضرورة حل الأزمة والاستجابة لمطالب الأطباء لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد كمال الدين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزيرة الصحة تلجأ إلى الأطباء المتقاعدين، فضلا عن وجود مقترحات بإعادة الأطباء المفصولين وتحويل الصيادلة إلى أطباء وغيرها من المقترحات الغير منطقية، في حين يوجد أكثر من 7 آلاف طبيب تكليف دفعة 2020 على قيد الاستعداد للتعيين بالمستشفيات ومواجهة أزمة كورونا.





وأوضح أن الأزمة تتمثل في رفض هؤلاء الأطباء لنظام التكليف الجديد التي وضعته وزارة الصحة لما به من عيوب كثيرة، مطالبين بالرجوع إلى النظام القديم حتى يتمكنوا من اختيار التخصص وممارسة عملهم إلا أن الوزارة لم تستجب لمطالبهم.



