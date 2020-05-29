وليد شعبان: الشناوي وجمال الغندور وافقا على إنشاء مجلس تحكيم رغم التحفظ

أكد وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق أنه حين فكر فى طرح فكرة إنشاء مجلس تحكيم كان يهدف من ورائه أن تكون منظومة التحكيم المصرى على قلب رجل واحد.





قال وليد شعبان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : بهدف مجلس التحكيم الذى لابد من الموافقة عليه من إتحاد الكرة ، الى قيام أعضائه الذين على دراية ومعرفة بمستجدات وتعديلات القانون فى وضع لائحة الحكام وتحديد سياسة التحكيم المصرى وموضوع الخطوط العريضة له وهذا لايتناقض مع عمل لجنة الحكام التى سيقوم المجلس بترشيحها ودعمها.









وأضاف : أن الكابتن جمال الغندور وافق على الفكرة رغم تحفظاته وكذلك الكابتن أحمد الشناوي الذى تحمس للأمر وطالب بتفعيله فى قادم الايام دى يتسنى لأسرة المنظومة التحكيمية الاستفادة من الكوادر التحكيمية التى تتمتع بالخبرات الكبيرة.





.واختتم وليد شعبان أنه بصدد الإنتهاء من ورقة العمل التى تتبنى تلك الفكرة لعرضها على كل القيادات حتى بتم الإتفاق على كل البنود طالما يسعى الجميع للمصلحة العامة للتحكيم.



