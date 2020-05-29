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حوادث

على غرار منة عبدالعزيز.. شاب يتهم أصدقاءه بالكذب: اغتصبوني وصوروني لابتزازي

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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عمرو خليفة

«اغتصوبي وصوروني وحاولوا يبتزوا أخويا وياخدوا منه ٤ آلاف جنيه عشان مينشروش الفيديوهات» بهذه الكلمات بدأ محمود ص. حديثه أمام جهات التحقيق؛ وأضاف أن أصدقاءه قاموا بتصويره عاريا أثناء إقامة علاقة جنسية معه؛ وقام باتهامهم بالابتزاز.


وحاول المتهمون إنكار تفاصيل الواقعة؛ مؤكدين أنهم لم يقوموا بابتزازه كما يدعي؛ وأن ما حدث كان بالاتفاق فيما بينهم.


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وأراد الله أن يفتضح أمره ويكشف كذبه؛ ليؤكد تقرير الطب الشرعي الذي استلمته نيابة ١٥ مايو والتبين؛ عدم صحة واقعة اغتصاب المجني عليه وعدم تعرضه لاعتداء جنسي؛ وأنه بالكشف عليه تبين خلو ظاهر عموم جسده من أي آثار أو مظاهر إصابية تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة.


بداية الواقعة بلاغ من شاب بقيام ٣ متهمين بهتك عرض شقيقه ومساوامته على مبلغ ٤ آلاف جنيه مقابل عدم نشر فيديوهات العلاقة الجنسية مع شقيقه.


وعلى الفور تم عمل كمائن للمتهمين؛ حتى تمكنت قوات الشرطة من القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التي بدأت التحقيق معهم وطلبت تقرير الطب الشرعي الذي أكد عدم صحة الواقعة.

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