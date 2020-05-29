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منوعات

شكرا للأبطال.. استقبال الأطباء والممرضين بالورود في بريطانيا.. صور

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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مريم صليب
استقبل المواطنون البريطانيون الأطباء والممرضين في الشوارع بالتصفيق الحار والورود، بعد ارتفاع نسب الشفاء في بريطانيا وانبعاث أمل في صدور الناس بأن الانتصار على وباء كورونا اقترب. 

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا لمواطنين قاموا بإلقاء الورود و التصفيق الحار وكلمات الشكر والامتنان أثناء مرور الأطباء في الشوارع عند خروجهم من مستشفيات العزل. 

عبر المواطنون البريطانيون عن سعادتهم الشديدة بالمجهود الكبير الذي بذله الأطباء في المستشفيات للتصدي لفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة في بريطانيا حتى يومنا هذا. 

وتمسك المواطنون بإجراءات العزل المنزلي والإجراءات الوقائية، وألقوا الورود على الممرضين والأطباء من أعتاب المنازل ونوافذ الشقق السكنية. 

شكرا للأبطال.. استقبال الأطباء والممرضين بالورود في بريطانيا.. صور
شكرا للأبطال.. استقبال الأطباء والممرضين بالورود في بريطانيا.. صور
شكرا للأبطال.. استقبال الأطباء والممرضين بالورود في بريطانيا.. صور
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