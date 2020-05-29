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باحث في الشأن الدولي: أردوغان يخطط لضرب الدول العربية لتحقيق أطماعه.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:36 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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نورهان رأفت
قال الدكتور زكريا حمودان الباحث في الشأن الدولي، إن ما يحدث حاليا في ليبيا من ضربات عسكرية وتدفق للأسحلة، ما هو إلا تكرار لأفعال أردوغان في سوريا.

وأضاف الدكتور زكريا حمودان عبر مداخلة هاتفية لـ أكسترا نيوز"، أن أردوغان يمثل مشروع تدمير ليبيا، لتحقيق مطامع وأوهام لديه.

وأشار الباحث في الشأن الدولي إلى أن العالم منشغل بجائحة فيروس كورونا، وسط تغاضي كامل عن أفعال أردوغان في ليبيا، والتي تشابهت مع أفعاله الإرهابية في سوريا.

وأوضح حمودان أن المخطط الأساسي لأردوغان يشمل ضرب الأراضي العربية، منذ مايقرب من 10 سنوات وحتى الأن، من خلال مخططات خفية في الماضي باتت معلنة الآن.

وتابع أن جميع الدول منشغلة بـ أزمة كورونا، مما أدى لتطور الأمور بشكل متسارع في الأراضي الليبية، ويهدف أردوغان إلى التمهيد لمشروع الإخوان، كما فعل في السابق في مصر وتونس.

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