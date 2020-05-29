عن 97 عاما.. وفاة رئيس الوزراء المغربي الأسبق عبد الرحمن اليوسفي

توفي صباح اليوم الجمعة عبد الرحمن اليوسفي، رئيس الحكومة المغربية الأسبق والأمين الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربية، بأحد مستشفيات الدار البيضاء بعد تدهور حالته الصحية.





وبحسب بوابة أفريقيا الإخبارية، كان اليوسفي آخر رئيس وزراء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني قد نقل الأحد الماضي، للمرة الرابعة إلى المستشفى بعد خروجه منه يوم الجمعة الماضي، إلا أن وضعه الصحي كان مستقرًا ونفت المصادر أن يكون لتدهور حالته الصحية علاقة بفيروس كورونا المستجد.





وترأس عبد الرحمن اليوسفي، الحقوقي والمناضل الديمقراطي المغربي، أول حكومة تناوب في المغرب (1995-2000)، والتي قادت مرحلة الانتقال الديمقراطي.





وتراجعت الحالة الصحية لليوسفي منذ سنوات بسبب التقدم في السن، حيث بلغ 97 سنة، وكان يُنقل في بعض الأحيان إلى المستشفى للمراقبة الطبية.





ويحظى عبد الرحمن اليوسفي بعناية خاصة من الملك محمد السادس الذي سبق وأن زاره شخصيا في المستشفى، كما دشن شارعا باسمه في مدينة طنجة سنة 2016، وأطلق اسمه على فوج الضباط الجدد سنة 2019.