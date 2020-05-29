قاتل المنسي في الاختيار يبكي على الهواء.. ويؤكد: مجاليش قلب أكلم زوجة الشهيد بعد المسلسل

حل الفنان محمد يوسف مؤدي شخصية "أبو عميرة التكفيري" قاتل المنسي في الاختيار، ضيفًا على قناة أكسترا نيوز، وكشف تفاصيل مشاركته فى المسلسل، ودخل فى حالة بكاء بعض عرض مشهد استشهاد البطل أحمد المنسي.









وأضاف محمد يوسف خلال حواره لـ إكسترا نيوز، أنه عندما علم بدورة في مسلسل الاختيار، وأنه سيقوم بدور قاتل الشهيد أحمد المنسي، شعر بالخوف، نظرا لأنه أحد أبطال الجيش المصري.





وأشار يوسف إلى أنه عندما قرأ ورق المسلسل وسيناريو الشخصية، استفزته بشكل كبير، واصفا أبو عميرة بالمجرم، وأنه غير محدد الشخصية أو الهوية.





















قال الفنان محمد يوسف مؤدي شخصية "أبو عميرة التكفيري" قاتل المنسي في الاختيار: إنه لم يستطع التحدث إلى زوجة الشهيد أحمد المنسي، بعد المشهد، معلقا: "مجاليش قلب أكلم زوجة الشهيد المنسي".





ودعا محمد يوسف لزوجة الشهيد خلال لقاء بـ إكسترا نيوز بأن يلهمها الله الصبر، قائلا: "المشهد كان في غاية الصعوبة عليها، وتأثر به ملايين المصريين".

























بكى الفنان محمد يوسف على الهواء ، بعد أن شاهد مشهد قتله للشهيد أحمد المنسي، وهو المشهد الذي تأثر به ملايين المصريين، وعاشوا معه حالة من التأثر والبكاء.





وقال محمد يوسف خلال حواره لـ إكسترا نيوز، إن تلك الحلقة والتي تمت إذاعتها دون إعلانات، كان بها كم كبير من المعايشة مع مشاهد المسلسل، واصفا الحلقة بأنها "كانت تقيلة"، وتسببت في بكاء والدته.

























قال الفنان محمد يوسف تعليقا على فيديو الطفل خالد المغربي، الذي مثل أنه يضرب "أبو وعميرة" قاتل المنسي بالمسدس، كنوع من الانتقام منه، وكان الطفل بصحبة أحد أقاربه، إنه فوجئ بتصرف الطفل.





وأضاف محمد يوسف خلال لقاء بـ إكسترا نيوز أنه تفاجأ برد فعل الطفل، أثناء تواجده بصحبة محمد على رزق صديقه.





















وصف الفنان محمد يوسف شخصية "أبو عميرة" التكفيري التي جسدها في مسلسل الاختيار، بالشخصية الجاهلة والمجرمة المستفزة.





وأوضح محمد يوسف خلال حواره لـ إكسترا نيوز، أنه عندما قرأ سيناريو الشخصية شعر بالإستفزاز، وشعر بالخوف نظرا لأنها شخصية مجرمة، قتلت أحد أبطال الجيش المصري.



