القوى العاملة: تحصيل 10 آلاف جنيه مستحقات عامل بميلانو

نجح مكتب التمثيل العمالي فى حل نزاع بين صاحب العمل "س. ح. ع. ع" والعامل "ع. أ.ع .أ" قام على أثر ذلك صاحب العمل بتسليم العامل 580 يورو، أي ما يوازي 10 آلاف و190 جنيها مصريا، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير محمد سعفان برعاية المصريين بالخارج.









أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، نجح فى تحصيل مستحقات مصري وديا لدي صاحب العمل الذي يعمل لديه ، وبلغت 580 يورو، أي ما يوازي 10 آلاف و190 جنيها مصريا.









وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بدعم ومساعدة العامل "ع. أ.ع .أ" في حصوله علي مستحقاته المالية لدي صاحب العمل "س. ح. ع. ع" ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها .









تلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو مجدي حسنين أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع صاحب العمل واستطاع حل المشكلة وديا وحصل العامل علي مستحقاته نقدا ، وقد توجه العامل بالشكر والتقدير لوزارة القوي العاملة ممثلة في الملحق العمالي بميلانو علي مساعدته في حصوله علي مستحقاته علي دفعتين.