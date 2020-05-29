AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 10 آلاف جنيه مستحقات عامل بميلانو

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:15 م
الملحق العمالي بميلانو
الملحق العمالي بميلانو
Advertisements
هيثم سعد الدين
نجح مكتب التمثيل العمالي فى حل نزاع بين صاحب العمل "س. ح. ع. ع" والعامل "ع. أ.ع .أ" قام على أثر ذلك صاحب العمل بتسليم العامل 580 يورو، أي ما يوازي 10 آلاف و190 جنيها مصريا، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير محمد سعفان برعاية المصريين بالخارج.


أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، نجح فى تحصيل مستحقات مصري وديا لدي صاحب العمل الذي يعمل لديه ، وبلغت 580 يورو، أي ما يوازي 10 آلاف و190 جنيها مصريا.


وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بدعم ومساعدة العامل "ع. أ.ع .أ" في حصوله علي مستحقاته المالية لدي صاحب العمل  "س. ح. ع. ع" ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها .


تلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو  مجدي حسنين أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع صاحب العمل واستطاع حل المشكلة وديا وحصل العامل علي مستحقاته نقدا ، وقد توجه العامل بالشكر والتقدير لوزارة القوي العاملة ممثلة في الملحق العمالي بميلانو علي مساعدته في حصوله علي مستحقاته علي دفعتين.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: مصري يحصل على 156 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

القوي العاملة: مصري يحصل 3.1 مليون ليرة مستحقاته عن فترة عملة بلبنان

7 مصريين يحصلون على 1.3 مليون جنيه مستحقات عن فترة عملهم بالسعودية

القوى العاملة: مصري يحصل على 33 ألف جنيه مستحقاته من كفيله بالسعودية

ترشيحاتنا

بسبب التأمين الإجباري.. محمد فضل الله يحذر الأندية ولاعبي الدوري ويطالب بتوقيع الغرامات

الأحد.. عودة خدمات توثيق التوكيلات بالشهر العقاري.. والمحاكم ١٣ يونيو

بعد إصابة مستشار المحافظ بـ"كورونا".. ماذا يحدث في ديوان الإسكندرية

بدون محاكمة.. كوريا الشمالية تعدم زوجين حاولا الهروب من الحجر الصحي

أخبار الرياضة .. حسام عاشور يشكر تركي آل الشيخ عقب رسالة غامضة منه .. هجوم شرس من الجمهور على الغندور

الرئيس القبرصي: مصر شريك استراتيجي لنا.. وأمن واستقرار الشعبين مترابطان

AdvertisementS

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

علامات استرشادية للمسافات الآمنة بالمحطات.. السكة الحديد تستعد لاستئناف حركة التشغيل

المواجهة تتصاعد.. الجيش السوداني يحشد قواته على الحدود مع إثيوبيا

العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر في كوبري الحلمية.. مباحث القاهرة تكشف اللغز.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا