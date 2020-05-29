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رياضة

بعد إصابته بـ كورونا.. شطة يوجه رسالة مؤثرة للمدير الفني لاتحاد الكرة

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:16 م
شطة
شطة
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يسرى غازى
وجه عبدالمنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف رسالة مؤثرة إلى الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة بعد إصابته بفيروس كورونا.

قال شطة فى تصريحات خاصة ـ لصدى البلد: يا دكتور محمود، أتمنى لك عاجل الشفاء وأن يخفف الله عنك هذه الغمة علي خير إن شاء الله.. 

تابع: أرجو من الله أن يرفع عنك هذا البلاء وأن يعافيك في صحتك و بدنك. سوف ندعو لك بالشفاء العاجل إن شاء الله.


أضاف: محمود سعد من الشخصيات التى تعاملت معها أكتر من ١٢ عاما فى دورات التدريب والكاف قام بتعينه محاضر أفريقي هو وفتحى نصري والدكتور عمرو أبو المجد من خلال اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

أشار إلى أن الدكتور محمود سعد من الناس التى خدمت مصر فى تطوير المدربين وبذل مجهود كبير جدا فى ذلك الملف.
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