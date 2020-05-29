التنمية المحلية تكشف عقوبة مخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث الإعلامى لوزارة التنمية المحلية: إن قرار إيقاف كافة تراخيص البناء لمدة 6 أشهر للمساكن الخاصة تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات التى تتعلق بالقرار الوزارى.









وأوضح المتحدث الإعلامى لوزارة التنمية المحلية فى مداخلة هاتفية عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر الفضائية المصرية، أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى كلف المحافظين بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بالنسبة لمحافظات القاهرة، الجيزة ، القليوبية ، الإسكندرية؛ إضافة لمدن وعواصم المحافظات المصرية ذات الكثافة المرتفعة .





ولفت الدكتور خالد قاسم، إلى أن الوزارة قبل إصدارها هذا القرار قامت بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات التى تتعلق بالقرار الوزارى، على أن يتم معاقبة المخالفين بتحويلهم للنيابة العسكرية.





وأضاف المتحدث الإعلامى لوزارة التنمية المحلية أن القرار تضمن إيقاف كافة تراخيص البناء لمدة 6 أشهر للمساكن الخاصة ، لافتا إلى أن المنشآت الحكومية ، الزراعية ، السياحية ، المشروعات القومية لا تندرج ضمن هذا القرار.





وتابع الدكتور خالد قاسم، المتحدث الإعلامى لوزارة التنمية المحلية ، أن هذا القرار يهدف إلى مراجعة التراخيص اللازمة لهذه الأبنية، وتوافر الاشتراطات البنائية، والجراجات ومعايير السلامة.



