ياسر عبيدو يكتب: كورونا بالثقافة

خانت ثقافة الشعب المصرى البسيط أهلنا لأنها تقاعست عن تشكيل وعيه فأصبحت الحكومة والشرطة بح صوتها وجهدها لتطبيق الحظر ,فأصبحنا نشهد عشرات العالقين فى الاشارات وحواجز الأمن يوميا فى انتظار سيارة تحملهم الى بيتهم بسماجة وبله يحسدون عليه فالمشهد يتكرر يوميا وكأن ساعة الحظر متتعوضش فأصبح من بالكمين يحجزون لايقاف المتسكعين يوميا وتغريهم تعاملهم الراقى وغير الزاجر لتكرارها من الذين يرمون بأرواحهم الى التهلكة ,استهتارا أو تغافلا او استغلالا يستهين الشعب الذى تسطحت ثقافته ليعالج بالوصفات الشعبية بدءا من وصفات جدى وستى الى الشلولو وكل" تهجيص "ما أنزل به الله من سلطان.

اضمحلال الثقافة والتمهيد وافلام التوعية المحلية التى هى مهمة وزارة الثقافة مع التعليم والشباب فشلت ببرامجها التقليدية والسطحية والبطيئة الإيقاع أمام جائحة متسارعة لتشكيل الوعي بإدارة الثقافة التى التفتت فى اغلب عملها الى تطهير مقراتها وذر خطط سطحية غير مبتكرة للتثقيف بل فتحت جيوبها للسبابيب بحفلات اون لاين حية لعمر خيرت ونجوم الصف الاول مدفوعة الأجر كاملا مجاملة وكراهة لإبقاء وتوفير الميزانية التى تنفق طبعا فى غير التثقيف مثل فيلم الريحانى فى تستيف الفواتير والورق حبل لزوم الخروف وبند لجردل لشربه...وهكذا بالقياس.

فى حين أنها تذاع دون جمهور مسجلة من حفلاتها السابقة المجانية والانترنت يغص بحفلاتها التى استعادها الناس حتى ملوها دون حقنها بالجدة والابتكار بتحريك الخيال والابتكار ووكلت لبعض الموظفين والعمال للتفتيش عنها لنفض التراب من عليها وبثها غير انها وجدت صدفة حفلات معرض الكتاب ليوسف ادريس ومناظرة فرج فودة الحبيسة والتى هكرت وتهكرت ,فور اطلاقها وترميم أغلبها لسوء التخزين وعدم العناية بكنوزنا المنسية فى آلاف الساعات المسجلة بمعارض الكتاب والمعارض العالمية واللقاءات الفكرية المنسية والتى نخمن أنها ضاعت أو اكلتها القطة وحققت المناظرة الممسوحة قبل استعادتها فى اربعة ايام 70 الف مشاهدة وهى نسبة عالية فى الايام العادية انما لو أحسنت الدعاية والترويج لمليارى مسلم عبر الإنترنت والتليفزيون مع شرح لما حدث وبرامج تعد لها اعداد يليق بها لم يحدث الا بالدعاية ان الاخوان أعملوا ذبابهم الالكترونى والهكر لمسحها وقصة اعادة تحميلها لتكون ذرا للرماد لتعود مقرات الثقافة فى كل مدينة ومحافظة على كسرتها والملايين المنفقة فى بنائها وصيانتها وتجهيزها الى النوم فى العسل إلا بفتح الشير وتحميل كتبها على شبكة الانترنت وتنزيل كتب عدد لا بأس به من المراكز الثقافية القومى للترجمة وهيئة الكتاب وقصور الثقافة و الأعلى للثقافة الذى لم يكن قدر الموقف وبدا "ما تاخد حبتين "من هول المفاجأة ومثله الأوبرا والباليه والموسيقى والكونسير والمسارح وبعض المحاضرات وإلقاء القصائد دون إعمال لوسائل الإبهار والتقديم والتجهيز واستخدام الأجهزة التي عشش عليها العنكبوت دون تحريك وركنها بحجة التطهيرينقصها الإعداد ليغلب عليها عمل الفجأة وموت الفجأة ايضا ؟!!

يؤكد كلامى نسب المتابعة والمشاهدة المتدينة رغم أن الشعب مكدس فى البيوت على ضيقها فى مساكن عشوائيات ضاقت بساكنيها ندر تجمعهم فى وقت واحد قديما الا على مائدة الافطار او الملمات والافراح بالبجامات وملابس البيت تسليم أهالى كالاسرى بالمنازل ينتظرون ترفيه وتثقيف وتعليم حلمت به وزارات الثقافة والشباب والأوقاف والتعليم وملأت الدنيا صراخا انه لا يوجد زبائن فهم فى ملكوته بالعمل والشوارع والاجتماعيات وودودة الشوارع والحارات والموبايلات ورغم أنها تحققت كأنها استجابة لدعوة نبى الا ان الهدف لم يحدث او لم يرتق لملء الفراغ واستغلال كل هذا التوع الثقافى والفكرى والاجتماعى والتقاء الأسرة وانضباطها بعض الشيء بوجود الأبوين لنعيد إصلاح ما أفسد الدهر وتعويد ما شرد من الانفس الشاردة إلا أننا ضيعنا الفرصة تلو الفرصة رغم وجود الوقت بل وكانت فرصة لاثبات فرضياتهم بامكان نجاح خططهم التى يعدونها لإيصال الثقافة والتربية والتعليم الى مستحقيه الا اننا فشلنا فشلا ذريعا خاصة فى إفساد الأطفال بمشاهدات لا تناسب سنهم ولا وعيهم وتسرب الى وعيهم سلوكيات يستوطن ذاتكرتهم اللاقطة لتبيد كثير من السلوكيات وتكتسب غيره أشد ضراوة وفتكا من الفيروس وهذا فيض من غيض.

كنا فى فرصة ذهبية لنرتقى الى مكانة عالية فى مقدمة الدول الواعية التى استوعبت جائحة الكوفيد 19 خاصة ان الدولة بدأت أسرع خطى من الشعب بقرارات غير مسبوقة واصابات لا تتعدى أصابع اليدين وكل العلماء فى الهوا سوا فلا معلومة عن جناب" المزغود" الفيروس ولا تاريخ له فى" الاستيفا" فى اقسام المحروسة مثلها مثل معلومات جامعة "جونز هوبكونز" الأمريكية شيخ حارة وحانوتى التعداد فى القطر الامريكى ميقاتى تعداد الاصابات والوفيات وصدقنا ترويج معلومات باختراعات مصرية لم يأتها أولو العلم فى أمريكا وأوروبا حين كشفت اوروبا رأسها وقالت ودعوا احباءكم وعجز علم الارض وبقى اللجوء الى رب السماء .وسمعنا عن مساعدات مصرية سخية للصين وايطاليا والمانيا وامريكا ,بعدها انقشع غبار السباق العلمى والسمعة العالمية التى حصدناها باستعدادات نقلتها وسائل اعلام العالم من مستشفيات جاهزة واسرة واجهزة تنفس وسمعنا عن حجر سبعة نجوم واختراع اجهزة تنفس بقليل من الوعى كنا نجونا وسبقنا واحتفلنا ثم استيقظنا على ترك الشعب أمام مسئولياته فى كبح جماح نفسه ومراعاة وعى الفيروس نفسه وكرم خلقه بأنه لن يقرب من الغلابة ضعاف الفهم والوعى او بالبلدى ربط لجامه ومن يعول والتمتع بأجازة منزلية كلنا كان يتمنى منها فقط يوما والمتمتع ايام بالسنة, ويشكو القطاع الخاص لأنه لا يفرط فى يوم اجازة إلا بالضالين آمين طالت لشهور ودهور ثقيلة لم تستغل كمن يفتح الحنفيات والصنابير على آخرها على البلاعات دون استفادة.

كل هذا والشعب يملص من البيت صغارا فى الشوارع والنواصى ولعب الكرة بالشوارع وعرصات الطرق والحوارى وتسابق الرجال والسيدات على الاسواق جميعا من بواكير الصباح حتى بدايات الحظر المدنى والذى استهان بالفيروس الضعيف الجميع الذى وضح احترامه لحظر الجيش والدباباتالتى لم يجدها ,فوجدها الفيروس فرصة ليلبد فى أنفاس المصريين الذين طبقوا المثل غاب القط العب يا فار الحظر ليس به ما يخيف , فقد اشمأز كل واحد من نزول الآخر وانتقد نزوله ونسى نزوله وكسر حظره هو واكتظ المترو والقطارات والميكروباصات وتركوا البيوت تسكنها الشياطين خالية من ساكنيها الذين فرحوا إجازة المدارس المبكرة وضعف الرقابة في الأبحاث وعدم الابتداع برادع يعكر صفو الافراح والليالى الملاح خاصة اننا لم نفوت فرصة من سبوع لطهور لحفلة زار لتمثيل مسلسلات يتكدس بها بشر فى صناعة السينما والتلفزيون والإعلانات ليل نهار اكثر من زوار العتبة والموسكى التى وثقت زحامها وكالات الاعلام وتليفزيونات العالم ولم يردعنا الشهر الفضيل فبخلاف العمل الملحمى الضخم الاختيار الذى ازاح الكثير عن غبن بطولات الجيش المصرى البطل فشد الجميع عدو وحبيب وحصد الاشادة بإشراف الشئون المعنوية للقوات المسلحة وسخاء الانتاج ونبل المغزى واظهار الابطال القدوة فحصدوا اعجاب الجميع وتمنى الاطفال والكبار الالتحاق بالجيش واكمال البطولة وطالب الجميع بانتاج المزيد لبث الحماسة الغائبة منذ افلام انتصار اكتوبر 1973 وبعده بكثير مسلسل النهاية وسنحلله لاحقا.

امتلأت الدراما الرمضانية والتى اكتسبت اسمها بغيا وعدوانا من انها حشرت نفسها لتلحق الناس اثناء مكوثهم بالمنازل للافطار وتسابقت شركات وبرامج الاعلانات والتسول على انتهاك حرمة البيوت وبراءة الاسرة دون تمييز ومراعاة اطفال وبنات أمام الشاشة رغما عنهم فغصت بمعانى نكاح المحارم وتعاطى الخمور والمخدرات والبلطجة والاغتصاب والشذوذ والذى غاب عن تليفزيوننا المصرى ومعه الكثير من تليفزيونات العربية التى تعلمت الصنعة ولقطتها فسابقتنا على الأبواب وغاب عنها فى رمضان فقط المسلسلات الدينية والبرامج الدينية المبهرة وحسنة الإعداد او ازاحة التراب حتى عن خطب الجمعة والحلقات الفكرية والفكر الدينى النادرة والتسجيلات الحية الرائعة لمشاهير علماء مصر وقراها إلا ما رحم ربى فى إذاعة القرآن الكريم ومثله الفوائد وصيد الفوائت لو حرصنا فرتع الفيروس فينا وبيننا ,زاحموا الدين وطقوسه فى شهر الدين وغابت روحانيته او كادت وحتى المساجد كان من الممكن أن تذيع بالإذاعة الموحدة التى أنفقت عليها الأوقاف الكثير وكان من الممكن أن تقنعنا جدواها لو أطلقتها والآذان بصوت كبار القراء والمنشدين كان من الممكن... ,الا أن الأحلام والعقول ضحلة و الثقافة والفن والخيال أبوا إلا أن يتركوا عقولهم كما هى على الزيرو.

لتغط الثقافة فى سبات عميق تسبب فى غياب ثقافة الانتباه الالتفات إلى الإبداع وتحويل البيت الى جنة وتجذب الشعب عن التسكع الى المقاهى والشباب الى تعظيم الوقت والتعلم الذاتى ورفع الكفاءة فى أطول إجازة إجبارية وبنظرة مقارنة حتى لا اتهم بالتحامل طيرت الينا وكالات الانباء راقصى وراقصات الباليه والاوبرا يلجأون الى السطح او الرقص بالبيت والمطبخ وصوروا ابتكارهم ووثقتها نشرات الاخبار العالمية حيث حولوا الممارسات المنزلية الى تابلوهات فنية رائعة بملابس البيت جذبت آلاف المتابعين عن طريق التليفزيون والأوبرا عن طريق اليوتيوب وقنوات الانترنت بدلا من احتلالها بفيديوهات الفجور وشيطان التيك توك ووبث الدعارة اللفظية والعرى والتحريض على الفسق تسببت فى جذب الشباب والمراهقين وجذب جيل جديد من الاطفال يشيرون ويتابعون ويمثلون لتكون قدوتهم سما وحنين ومودة بل طريق الثراء السريع والمتعة الحرام هل .ادركتم بعض ما فشلت فيه وزارة الثقافة وغابت عنه وزارة التعليم التى لها حديث قادم إن شاء الله