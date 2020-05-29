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توك شو

غير معتمدة وضارة.. مسؤول بالصحة يحذر من طرق العلاج عبر التواصل الاجتماعي.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور مصطفي غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة: إن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف بين أجهزة الدولة والمواطنين، للعبور من أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف مصطفي غنيمة، عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن من أهم الإجراءت الواجب إتباعها في الفترة الحالية، الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بالماء والصابون.

وأشار رئيس قطاع الطب العلاجي بـ وزارة الصحة إلى أنه من الضروري عدم الانسياق لوسائل التواصل الاجتماعي، وطرق العلاج والوقاية الغير موثوق بها والمتداولة بشكل موسع في الفترة الحالية.

وأوضح غنيمة أن جميع أساليب العلاج المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، غير معتمدة، وضررها أكبر من نفعها، وليس مثبت فعاليتها.

وتابع أن وزارة الصحة في خدمة المواطنين في أي وقت، وتوجه أية حالة مشتبه بإصابتها بـ فيروس كورونا، إلى اتباع الأسلوب الأمثل للعلاج، مطالبا المواطنين بالتوجه إلي المستشفيات بعد التأكد من أن هناك أعراض حادة، حتى لا يكون هناك عبء على المستشفيات دون داعي.
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