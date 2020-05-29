غير معتمدة وضارة.. مسؤول بالصحة يحذر من طرق العلاج عبر التواصل الاجتماعي.. فيديو

قال الدكتور مصطفي غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة: إن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف بين أجهزة الدولة والمواطنين، للعبور من أزمة جائحة فيروس كورونا.





وأضاف مصطفي غنيمة، عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن من أهم الإجراءت الواجب إتباعها في الفترة الحالية، الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بالماء والصابون.





وأشار رئيس قطاع الطب العلاجي بـ وزارة الصحة إلى أنه من الضروري عدم الانسياق لوسائل التواصل الاجتماعي، وطرق العلاج والوقاية الغير موثوق بها والمتداولة بشكل موسع في الفترة الحالية.





وأوضح غنيمة أن جميع أساليب العلاج المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، غير معتمدة، وضررها أكبر من نفعها، وليس مثبت فعاليتها.



