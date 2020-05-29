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اقتصاد

نفقة المستهلكين الأمريكيين تهبط بوتيرة قياسية خلال شهر إبريل

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:29 م
الاقتصاد الامريكي
الاقتصاد الامريكي
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رويترز
هبط إنفاق المستهلكين الأميركيين بوتيرة قياسية خلال شهر أبريل إذ حجمت جائحة فيروس كورونا الطلب، مما يدعم توقعات بأن الاقتصاد قد ينكمش في الربع الثاني بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير.
 

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، نزل 13.6% الشهر الماضي في أكبر تراجع منذ بدأت الحكومة تتبع السلسلة في 1959، وبعد انخفاض بنسبة 6.9% في مارس. 

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع إنفاق المستهلكين 12.6% في أبريل.

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