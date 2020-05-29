نفقة المستهلكين الأمريكيين تهبط بوتيرة قياسية خلال شهر إبريل

وقالت وزارةاليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي، نزل 13.6% الشهر الماضي في أكبر تراجع منذ بدأت الحكومة تتبع السلسلة في 1959، وبعد انخفاض بنسبة 6.9% في مارس.