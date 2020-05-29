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ثقافة

قرص الشمس.. زاهي حواس يشرح علامة السلامة الصحية من كورونا بالفنادق.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:59 م
الدكتور زاهى حواس
الدكتور زاهى حواس عالم الاثار
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محمد الاسكندرانى
شرح الدكتور زاهى حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق علامة السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لعمل الفنادق بعد تطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.

واستعرض حواس عبر رسالته فى فيديو مصور العديد من الأمراض التى مرت بها مصر والعالم منها الملاريا والطاعون، داعيا الله أن يحفظ الشعوب.


وقال حواس في رسالته: "مصر مستعدة لاستقبال السياحة، عبر الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، والتى توفر حماية كاملة للنزلاء، وتستطيع أن ترى العلامة مثل قرص الشمس.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار عرضت قائمة بأسماء الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من الوزارة المقدرة بـ 78 فندقا، لإعادة التشغيل وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء في إطار معايير منظمة الصحة العالمية.
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