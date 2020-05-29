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برلمان

برلماني يطالب المواطنين بتطبيق إجراءات العزل المنزلي حتى تتبين الإصابة

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:54 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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ماجدة بدوي
قال النائب مصطفى الكمار، إن خطوة إطلاق وزارة الصحة لتطبيق صحة مصر هامة في سبيل مكافحة جائحة كورونا، مؤكدا أنها خطوة تستحق الإشادة.

وأكد الكمار، أهمية التكنولوجيا في مواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل خوف الكثير من الحالات من الإبلاغ عن حالتهم في بداية الأمر أو الذهاب للمستشفيات، بسبب النظرة المجتمعية الخاطئة التي يواجهها المصاب من المجتمع، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أحسنت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي بالفيروس، ونشر العديد من الفيديوهات التوعوية، إلى جانب إصدار تطبيق صحة مصر للرد على استفسارات المرضى، وزيادة عدد العاملين بالخط الساخن 105.

وناشد النائب، كافة المواطنين سرعة التواصل مع الأجهزة الطبية حال الشعور بأعراض المرض، وتطبيق إجراءات العزل المنزلي وعدم التعامل مع باقي أفراد الأسرة حتى تتبين إيجابية الحالة أو سلبيتها، مناشدا كافة المثقفين بنشر الوعي قدر الإمكان، والتأكيد على أن الإصابة بكورونا ليست جريمة. 

وطالب الكمار وزارة الصحة بالإسراع في خطوات الكشف على فيروس كورونا بدءا من الاشتباه وحتى أخذ المسحة وإبلاغ المريض بالنتيجة ونقله إلى مستشفى العزل.
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