أبرز أخبار التوك شو.. محمد يوسف يبكي على الهواء.. الأرصاد تحذر من موجة حر.. 3 أعراض تثبت الإصابة بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الجمعة، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:









قال سعفان العبادلي مدرسة تربية فنية، إن خدمته في الجيش كانت في محافظة شمال سيناء ، واصفا الجنود الذين يخدمون وطنهم في سيناء بالأشخاص غير العاديين، لأنهم يفدون وطنهم بأرواحهم.

وأضاف سعفان العبادلي عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن فكرة أن يكون لكل ضابط وجندي مصري يخدم في سيناء، تمثال أقل تكريم أمام ما يقدمونه من تضحيات.



