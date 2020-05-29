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توك شو

أبرز أخبار التوك شو.. محمد يوسف يبكي على الهواء.. الأرصاد تحذر من موجة حر.. 3 أعراض تثبت الإصابة بكورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:49 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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محمود محسن
نشر موقع "صدى البلد" اليوم الجمعة، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

بكى الفنان محمد يوسف على الهواء ، بعد أن شاهد مشهد قتله للشهيد أحمد المنسي، وهو المشهد الذي تأثر به ملايين المصريين، وعاشوا معه حالة من التأثر والبكاء.

وقال محمد يوسف خلال حواره لـ إكسترا نيوز، إن تلك الحلقة والتي تمت إذاعتها دون إعلانات، كان بها كم كبير من المعايشة مع مشاهد المسلسل، واصفا الحلقة بأنها "كانت تقيلة"، وتسببت في بكاء والدته.

قالت الدكتورة  إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس الحالى يشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة  منذ أكثر من أسبوع.

وكشفت وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباحنا مصرى عبر الفضائية المصرية، عن استمرار موجة انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الأحد القادم.

قال الفنان عابد عناني، إنه قام بدور "عماد" فى مسلسل الاختيار، موضحًا أن المسلسل بشكل عام كان له تأثير على الشارع المصري، مؤكد ًا كل شئ فى المسلسل حقيقي.

وأضاف عابد عناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن تفجير مبنى المخابرات تم بالفعل بسيارة عماد، وأن عماد طلب ثمن السيارة الخاصة به عندما قامت الجماعة الإرهابية باستخدامها لتفجير مبنى المخابرات.

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية فى طب عين شمس: إن هناك بروتوكولا واحدا وضعته وزارة الصحة منذ بداية جائحة فيروس كورونا والذى تم وضعه بواسطة اللجنة العلمية المصرية مكافحة فيروس كورونا المستجد . 

وأوضحت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، خلال استضافتها برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن هناك بعض الأعراض التى ظهرت منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا وهى أعراض الجهاز التنفسى  ولكن بعد ذلك تعددت أشكاله وظهوره بأعراض مختلفة ومنها مشاكل فى القلب ، الكلى ،  فقدان حاسة الشم. 

قال الفنان محمود حافظ، إنه يتابع بشكل جيد ردود الأفعال حول مسلسل الاختيار، ومتابع للأخبار أول بأول، سواء عن المسلسل أو الأخبار العالمية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه ملتزم بعدم الخروج من المنزل.

وأضاف محمود حافظ خلال حواره لـ إكسترا نيوز، أن الفنان محمد يوسف كان زميل له في معهد التمثيل، وأجاد في أداء لشخصية "أبو عميرة" التكفيري.

 قالت الإعلامية جومانة ماهر ، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر ،   إنه بمجرد ظهور فيروس كورونا المستجد توصل العالماء للمحتوى الجينى للفيروس والذى يعد أرض صلبة لمواجهة هذا الوباء . 

وأوضحت  جومانة ماهر  خلال تقديمها برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى،   أنه خلال الحرب العالمية الأولى فى عام 1918 شهد العالم وباء الإنفلونزا الأسبانية والذى راح ضحيته 50 إلى 100 مليون شخص . 

اذاعت فضائية فرنسا 24 عربية لقطات يظهر من خلالها قيام شركة كندية تبتكر خوذة عملاقة تقوم بتصفية الهواء للتخلص من فيروس كورونا.

ويتسابق العلماء وشركات الأدوية بأنحاء العالم لإنتاج اللقاح الذي يخلص العالم من كابوس فيروس كورونا المستجد، حيث تشهد الميادين العلمية تجارب كبير من اللقاحات التي تعمل لمحاربة فيروس كورونا، والتي حددت لها الشركات موعد لطرحها بالأسواق وإعطائها للأشخاص. 

قال سعفان العبادلي مدرسة تربية فنية، إن خدمته في الجيش كانت في محافظة شمال سيناء، واصفا الجنود الذين يخدمون وطنهم في سيناء بالأشخاص غير العاديين، لأنهم يفدون وطنهم بأرواحهم.

وأضاف سعفان العبادلي عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن فكرة أن يكون لكل ضابط وجندي مصري يخدم في سيناء، تمثال أقل تكريم أمام ما يقدمونه من تضحيات.

حلت  الفنانة يسرا  ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" وكشفت كواليس تصوير مسلسل "خيانة عهد" خلال أزمة فيروس كورونا، و أن البعض كانت يتوقع عدم استكمال المسلسل خوفا من فيروس كوفيد 19.

كشفت الفنانة يسرا عن كواليس مسلسل "خيانة عهد" والتحديات التي واجهتهم أثناء تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا والاحتياطات التي اتخذتها الشركة المنتجة لتعقيم مكان التصوير والممثلين.
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