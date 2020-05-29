رئيس مركز المطرية بالدقهلية يستقبل متعافية من كورونا بالورود

استقبل محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مواطنة تعافت من فيروس كورونا المستجد بالورود، بعد تلقيها العلاج بمستشفى الحجر الصحي بمحافظة كفر الشيخ.
حرص رئيس رئيس مركز ومدينة المطرية يرافقه عدد من العاملين بالوحدة المحلية ومكتب صحة المطرية على الانتظار على مدخل المدينة، في استقبال المعافاة من فيروس كورونا.
وقام رئيس المدينه فور وصولها بتقديم التهنئه لها على تعافيها مقدما لها التهنئة بعودتها إلى منزلها سالمة.
وشهد مدخل المدينه تجمع عدد من أهالى المدينة لاستقبال متعافيه كورونا و قاموا بتوزيع بعض الورود و الحلوى فرحا بعودتها إلى مسقط رأسها عقب تعافيها .