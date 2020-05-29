AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس مركز المطرية بالدقهلية يستقبل متعافية من كورونا بالورود

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:48 م
رئيس مركز المطريه
رئيس مركز المطريه بالدقهلية يستقبل متعافيه من كورونا
Advertisements
همت الحسينى
استقبل محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مواطنة تعافت من فيروس كورونا المستجد بالورود، بعد تلقيها العلاج بمستشفى الحجر الصحي بمحافظة كفر الشيخ. 

 حرص رئيس رئيس مركز ومدينة المطرية يرافقه عدد من العاملين بالوحدة المحلية ومكتب صحة المطرية على الانتظار على مدخل المدينة، في استقبال المعافاة من فيروس كورونا.


وقام رئيس المدينه فور وصولها بتقديم التهنئه لها على تعافيها مقدما لها التهنئة بعودتها إلى منزلها سالمة.

وشهد مدخل المدينه تجمع عدد من أهالى المدينة لاستقبال متعافيه كورونا و قاموا بتوزيع بعض الورود و الحلوى فرحا بعودتها إلى مسقط رأسها عقب تعافيها .
رئيس مركز المطرية بالدقهلية يستقبل متعافية من كورونا بالورود
رئيس مركز المطرية بالدقهلية يستقبل متعافية من كورونا بالورود
رئيس مركز المطرية بالدقهلية يستقبل متعافية من كورونا بالورود
رئيس مركز المطرية بالدقهلية يستقبل متعافية من كورونا بالورود
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطهير وتعقيم مكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المعاشات في الدقهلية

بعد استقبالها بالأحضان والـ دي جي.. ممرضة متعافية من كورونا تروي قصة شفائها من الفيروس

زفة وزغاريد.. أهالي قرية بالدقهلية يستقبلون متعافى من فيروس كورونا

مستقبل وطن يهنئ طبيبا بعودته لمنزله بعد تعافيه من كورونا بالغربية.. صور

بالأغاني الوطنية.. استقبال إنساني رائع لحالة بعد شفائها من فيروس كورونا بالمطرية

زفة سيارات وشيكولاتة وزغاريد.. أهالي بني عبيد يستقبلون الطفلة لينا ووالدتها بعد تعافيهما من كورونا.. شاهد

ترشيحاتنا

خطيب الحرم المكي: طلب السلامة والعافية من أفْضل ما يهبه الله لعباده

الحب فى زمن كورونا..جدل بسبب كليب دومينيك حوراني الجديد

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامة إجباريا بدءا من الغد

أخطاء شائعة تدمر الفتيس الاوتوماتيك

بعد يوم من طرحها.. شوكولاتة سايحة جوه كيك تتخطى الـ٢مليون مشاهدة

AdvertisementS

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

ننشر أماكن صيدليات بيع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

كارت صحي لمتابعته.. شروط تسليم حقيبة مستلزمات وأدوية فيروس كورونا

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

محتويات شنطة علاج كورونا في المنزل وكيفية الحصول عليها.. صور

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

ليبيا ومواجهة كورونا.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر في كوبري الحلمية.. مباحث القاهرة تكشف اللغز.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مركز المطرية بالدقهلية يستقبل متعافية من كورونا بالورود

لو مشتبه بـ كورونا.. خطوات العزل المنزلي الصحيحة

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر