رئيس مركز المطرية بالدقهلية يستقبل متعافية من كورونا بالورود





وقام رئيس المدينه فور وصولها بتقديم التهنئه لها على تعافيها مقدما لها التهنئة بعودتها إلى منزلها سالمة.



وشهد مدخل المدينه تجمع عدد من أهالى المدينة لاستقبال متعافيه كورونا و قاموا بتوزيع بعض الورود و الحلوى فرحا بعودتها إلى مسقط رأسها عقب تعافيها .

حرص رئيس رئيس مركز ومدينة المطرية يرافقه عدد من العاملين بالوحدة المحلية ومكتب صحة المطرية على الانتظار على مدخل المدينة، في استقبال المعافاة من فيروس كورونا.