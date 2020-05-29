وداعا للأتربة والفيروسات .. 3 وصفات لتنظيف المنزل في ظل كورونا

يحمل الأثاث الموجود في المنزل بقدر كبير الأتربة والجراثيم، ومع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، فيجب الحفاظ على المنزل وتعقيمه جيدا، لذلك نقدم لكِ مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على الأثاث بشكله الأنيق مع التخلص من الفيروسات المنتشرة في هذه الفترة.









وقدم موقع onlymyhealth مجموعة وصفات لكل مقتنيات المنزل والحفاظ على شكلها الجمالي.





إزالة بقع الأقمشة:

تقع السيدات في مشكلة كبيرة عند سقوط أحد المواد الملتصقة على أقمشة الكراسي والكنبة، أو سقوط الأطعمة من الأطفال، ولا تستطيع إزالتها بسهولة ولكن بهذه الوصفة تستطيعين التخلص من البقع في دقائق وهي :





- مزج صودا الخبز مع القليل من الخل في وعاء متوسط الحجم.

- قومي بفرك الأقمشة بقطعه قطنية.

- تعمل تلك الوصفة على تعقيم القماش وتنظيفه جيدا.





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تنظيف المقتنيات الجلد :

الجلد من المقتنيات بالمنزل المهمة لدى السيدات، ولكن عند التنظيف تحتاج إلى وصفات بسيطة حتى لا تهلك، فتعرفي على الوصفة التالية لتنظيف الجلد بسهولة.





- مزج نصف كوب من زيت الزيتون مع ربع كوب خل ابيض.

- مسح الجلد بالخليط.

- تنظيف الجلد بقماش جاف.

- تعمل الوصفة على إزالة الأتربة بأمان وتطهير الجلد جيدا.





تنظيف الخشب :

يحتاج الخشب بعض الوصفات السهلة لتنظيفة حتى لا يخدش، وفي ظل فيروس كورونا يجب الحفاظ على التنظيف والتعقيم حفاظا على سلامة الاسرة، تعرفي على الوصفة في السطور التالية ..





- مزج عصير الليمون مع الزيت.

- غمس قطعة قطنية في الخليط ومسح الخشب بالكامل.

- تعمل على ترميم الخدوش وتعقيم الخشب.



