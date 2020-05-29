ضمن قائمة الـ 23.. لاعب وادى دجلة يتقمص دور الإعلامي فى اتحاد الكرة

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اللجنة الإعلامية للجبلاية المكونة من ٢٣ فردا و التى تم الكشف عنها مؤخرا.









قال المصدر ذاته إن مجموعة ال ٢٣ فى المركز الإعلامي والتي تضم كوكبة من الإعلاميين شملت تعيين أحد لاعبي فريق وادى دجلة السابق فى اللجنة الإعلامية رغم انه لا يعمل بالمجال الإعلامي سواء المسموع او المقروء ولا يمتهن مهنة الصحافة نظير راتب شهرى بالمخالفة للقواعد المهنية.





لفت إلى أن حالة من الاستياء سادت فى مقر الجبلاية عقب كشف الأمر وأن لاعب فريق وادى دجلة السابق الذى سبق له العمل فى الإمارات إلى جانب تم إسناده فى عهد المهندس هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق الإشراف على دورى الأكاديميات.

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