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رياضة

ضمن قائمة الـ 23.. لاعب وادى دجلة يتقمص دور الإعلامي فى اتحاد الكرة

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:35 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اللجنة الإعلامية للجبلاية المكونة من ٢٣ فردا و التى تم الكشف عنها مؤخرا.

وواجهت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني انتقادات حادة حول اللجنة الإعلامية الجديدة فى ظل وجود الموقع الرسمي للاتحاد والذى يقوم بنشر كافة الأخبار الخاصة بأنشطة الجبلاية الرياضية.

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قال المصدر ذاته إن مجموعة ال ٢٣ فى المركز الإعلامي والتي تضم كوكبة من الإعلاميين شملت تعيين أحد لاعبي فريق وادى دجلة السابق فى اللجنة الإعلامية رغم انه لا يعمل بالمجال الإعلامي سواء المسموع او المقروء ولا يمتهن مهنة الصحافة نظير راتب شهرى بالمخالفة للقواعد المهنية.

لفت إلى أن حالة من الاستياء سادت فى مقر الجبلاية عقب كشف الأمر وأن لاعب فريق وادى دجلة السابق الذى سبق له العمل فى الإمارات إلى جانب تم إسناده فى عهد المهندس هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق الإشراف على دورى الأكاديميات.

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يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن عن النظر فى عودة النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو القادم بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
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