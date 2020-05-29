الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مراسل سي إن إن على الهواء.. فيديو





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن المشاهدين صدموا على الهواء مباشرة بعد اقتحام ضباط الأمن للمكان الذي كان يقف فيه عمر جيمينيز مراسل سي إن إن و تقييده و إلقاء القبض عليه .





ظهر في الفيديو العنف الذي استخدمته الشرطة في الاعتداء على المحتجين في المدينة ، و أكد مراسل ابيض اللون زميل عمر أن الشرطة تعاملت معه بكل هدوء و لطف بعكس الطريقة التي تعاملت بها مع مراسل سي إن إن صاحب البشرة السمر اء .





أثار مقطع الفيديو غضب رواد التواصل الإجتماعي ، الذي أكد عنصرية الشرطة الامريكية في التعامل مع أصحاب البشرة السمراء خاصة أن تلك الواقعة حدثت بعد ساعات من واقعة الاعتداء على المواطن الأمريكي ذو البشرة السمراء أمس .









وأظهر مقطع الفيديو ضباط الشرطة أثناء إلقائهم القبض على مراسل قناة سي إن إن .