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منوعات

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مراسل سي إن إن على الهواء.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم للشرطة الأمريكية أثناء تصديها لأحداث الشغب الذي قام به المواطنين في مدينة مينابوليس.

وأظهر مقطع الفيديو ضباط الشرطة أثناء إلقائهم القبض على مراسل قناة سي إن إن . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن المشاهدين صدموا على الهواء مباشرة بعد اقتحام ضباط الأمن للمكان الذي كان يقف فيه عمر جيمينيز مراسل سي إن إن و تقييده و إلقاء القبض عليه . 

ظهر في الفيديو العنف الذي استخدمته الشرطة في الاعتداء على المحتجين في المدينة ، و أكد مراسل ابيض اللون زميل عمر أن الشرطة تعاملت معه بكل هدوء و لطف بعكس الطريقة التي تعاملت بها مع مراسل سي إن إن صاحب البشرة السمر اء . 

أثار مقطع الفيديو غضب رواد التواصل الإجتماعي ، الذي أكد عنصرية الشرطة الامريكية في التعامل مع أصحاب البشرة السمراء خاصة أن تلك الواقعة حدثت بعد ساعات من واقعة الاعتداء على المواطن الأمريكي ذو البشرة السمراء أمس  . 


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