احتمال عودة الحجاج لبيت الله الحرام.. صحفى سعودى: رجوع الحياة لطبيعتها ٢٩ شوال.. فيديو

قال الإعلامي السعودي بدر الحقيل، إن السعودية اتخذت بعض الإجراءات الخاصة بعودة الحياة لطبيعتها بعد أزمة فيروس كورونا وبعد فرض حظر التجوال الكامل فى بعض المناطق.





وأضاف خلال مداخلة بقناة دى ‘إم سي، أن السعودية ستقوم بعمل حظر جزئي من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة صباحًا، وأن الموظفين سيعودون للعمل من يوم الأحد المقبل.





وأشار إلى أن، رحلات الطيران الداخلية ستعود وتنقل المواطنين بين المدن سيعود من يوم الأحد، وأن الحياة ستعود لطبيعتها فى المملكة العربية السعودية من يوم 29 شوال.





ولفت إلى أن هيئة الطيران المدنى وضعت شروطًا يتعين على المسافر اتباعها بالمطارات بالاتفاق مع وزارة الصحة.





وأوضح أن المملكة حريصة على عودة الحجاج لبيت الله الحرام، ولكن السعودية ستتخذ إجراءات وفق اللجنة المشكلة من الملك سلمان والمسئولة عن هذه القرار وسيتم الإعلان عنها بخصوص الحج والعمرة، وأكد أن الفرج قريب.