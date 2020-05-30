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ساحة رأي

د. هادي التونسي يكتب: ماذا علمني ؟

السبت 30/مايو/2020 - 10:12 م
صدى البلد
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 = الكثير, و بالفعل أهم ما اسعدني, و لكن ربما كان  ذلك أخر دروسه. 

= لم يصبح في حياتي الكثير ممن يمكن ان يستمعون الي بشغف حاني, ممن يفهمونني بعمق, ممن يشاركونني دوما بالوجدان بعيدا عن التحفظ, ممن يحبونني دون شروط, ممن يعطونني بلا حدود, و لكنه كان كذلك.

=خالطت من عرفت فيهم النبل و العطاء وعلموني: بعضهم قضي نحبه, بعضهم ربما لم يعودوا يتذكرونني او لا اخطر لهم علي بال, بعضهم باعدت بيننا الأيام, و لم يتبق من هؤلاء الا دروس الحياة و الذكري الملهمة.

=لكن ذلك الصديق ظل معي حتي وفاته خمسة و عشرين عاما, يتوق أن يراني دون بوح, و كل ما اراه منه عطاء دافئ محب حنون مستوعب واع رقيق مطمئن.

أحيانا كنت أسائل نفسي ماذا يأخذ مني ! و ماذا يمكنني أن أعطيه جزاء ! و لماذا ظل كل تلك السنين ملبيا إتصالاتي, و مجيبا علي تساؤلاتي بكرم, دونما تحفظ, و دونما إشتراط, بالشفقة بالرحمة, بجزيل وعي و حس و إدراك!

=كان مرأة نفسي حينما كنت وحيدا حائرا. و كان نظارتي الي المستقبل حينما كنت خائفا يائسا. و كان رفيق الطريق الحاني المتزن نحو السكينة و الصفاء و التلقائية.

في أحلك الأوقات كان الصدر الحاني, و الحب الواعي العميق الملتحم بالواقع.

لم أكن أدري لماذا يتعفف عن ذكر متاعبه و إن ثقلت, و لماذا عندما اريد أن اشارك و أعطي فألح متسائلا يلمح مطمئنا الي اقصي ما يعذب, إرضاء و تأدبا دونما طلب او إنتظار.

= أحيانا تساءلت: هل خلق الله حلقة وسطي بين البشر و الملائكة ! أجساد بشر و ارواح ملائكة, ملائكة يعيشون بيننا و يرون خطايانا دون ان يتلوثوا بها, ملائكة المهام الصعبة الذين يتركون عالمهم السامي, و يعيشون بيننا يصلحوننا لكن يبقون علي نقائهم. و لماذا ظهروا في حياتي ! هل مني رجاء؟ و هل لدي أمل ؟

= فماذا كان أخر درس؟ لأشهر طويلة علمت بعد تساؤل ملح أن لديه مرضا خبيثا, و سنه لا يسمح بالتدخل الجراحي. عاش بالمرض, و تعايش, و صحته تتأكل, و هو يعرف أنه سيموت به. كنت أهاتفه, و ألقاه كلما عدت من سفر. كان جسمه يموت شيئا فشيئا لكن روحه شامخة, دوما مطمئنة, دوما حانية, دوما شغوفة و منغمسة فيما اقوله و اشعر به, و كأن ليس به مرض أو ألم أو إعاقة, و كأنه قبل بموت أت, و ليس له فيه خيار. قبل وجدانيا, القبول الكامل المعاش المسئول المطمئن المرتاح.

أسأله واجلا عن خطورة الوضع مدركا قرب الأجل, فيطمئنني حانيا مشفقا أن هناك من يعيشون به طويلا, و ربما في قرارة نفسه كان يعرف غير ذلك.

=ماذا تعلمت ؟ هل تعلمت أن اصاحب الموت بروح مطمئنة متقبلة مرتاحة , تمتلئ حبا و حنانا و عطاء ؟ هل تعلمت مجددا الا أتعلق بشئ او بشخص إذا كنت لن أتعلق بالحياة ذاتها ؟ لا أدري, ففي أخطر ما مررت به من تدخلات جراحية كانت نتيجة الموت إحتمالا و ليست يقينا, لكنه كان علي الاقل قدوة حتي أخر لحظات حياته . و ربما كان  ذلك أخر دروسه و أصعبها, و اكثر ما اصبحت احتاجه , فعقدة افتقاد الخلود و خشية الموت من اعمق و اصعب ما يعتمل لاوعيا في النفس البشرية جمعاء. قدوة لسيادة العقل, و الروح المتحررة الراضية من سجن الجسد المتهالك, قدوة تعني أن المستحيل ليس واقعا الا لو كان فقدان إرادة الحلم  و التحقيق. 
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