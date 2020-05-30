د. هادي التونسي يكتب: ماذا علمني ؟

= الكثير, و بالفعل أهم ما اسعدني, و لكن ربما كان ذلك أخر دروسه.





= لم يصبح في حياتي الكثير ممن يمكن ان يستمعون الي بشغف حاني, ممن يفهمونني بعمق, ممن يشاركونني دوما بالوجدان بعيدا عن التحفظ, ممن يحبونني دون شروط, ممن يعطونني بلا حدود, و لكنه كان كذلك.





=خالطت من عرفت فيهم النبل و العطاء وعلموني: بعضهم قضي نحبه, بعضهم ربما لم يعودوا يتذكرونني او لا اخطر لهم علي بال, بعضهم باعدت بيننا الأيام, و لم يتبق من هؤلاء الا دروس الحياة و الذكري الملهمة.





=لكن ذلك الصديق ظل معي حتي وفاته خمسة و عشرين عاما, يتوق أن يراني دون بوح, و كل ما اراه منه عطاء دافئ محب حنون مستوعب واع رقيق مطمئن.





أحيانا كنت أسائل نفسي ماذا يأخذ مني ! و ماذا يمكنني أن أعطيه جزاء ! و لماذا ظل كل تلك السنين ملبيا إتصالاتي, و مجيبا علي تساؤلاتي بكرم, دونما تحفظ, و دونما إشتراط, بالشفقة بالرحمة, بجزيل وعي و حس و إدراك!





=كان مرأة نفسي حينما كنت وحيدا حائرا. و كان نظارتي الي المستقبل حينما كنت خائفا يائسا. و كان رفيق الطريق الحاني المتزن نحو السكينة و الصفاء و التلقائية.





في أحلك الأوقات كان الصدر الحاني, و الحب الواعي العميق الملتحم بالواقع.





لم أكن أدري لماذا يتعفف عن ذكر متاعبه و إن ثقلت, و لماذا عندما اريد أن اشارك و أعطي فألح متسائلا يلمح مطمئنا الي اقصي ما يعذب, إرضاء و تأدبا دونما طلب او إنتظار.





= أحيانا تساءلت: هل خلق الله حلقة وسطي بين البشر و الملائكة ! أجساد بشر و ارواح ملائكة, ملائكة يعيشون بيننا و يرون خطايانا دون ان يتلوثوا بها, ملائكة المهام الصعبة الذين يتركون عالمهم السامي, و يعيشون بيننا يصلحوننا لكن يبقون علي نقائهم. و لماذا ظهروا في حياتي ! هل مني رجاء؟ و هل لدي أمل ؟





= فماذا كان أخر درس؟ لأشهر طويلة علمت بعد تساؤل ملح أن لديه مرضا خبيثا, و سنه لا يسمح بالتدخل الجراحي. عاش بالمرض, و تعايش, و صحته تتأكل, و هو يعرف أنه سيموت به. كنت أهاتفه, و ألقاه كلما عدت من سفر. كان جسمه يموت شيئا فشيئا لكن روحه شامخة, دوما مطمئنة, دوما حانية, دوما شغوفة و منغمسة فيما اقوله و اشعر به, و كأن ليس به مرض أو ألم أو إعاقة, و كأنه قبل بموت أت, و ليس له فيه خيار. قبل وجدانيا, القبول الكامل المعاش المسئول المطمئن المرتاح.





أسأله واجلا عن خطورة الوضع مدركا قرب الأجل, فيطمئنني حانيا مشفقا أن هناك من يعيشون به طويلا, و ربما في قرارة نفسه كان يعرف غير ذلك.



