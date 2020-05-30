نجوم يتحدون كورونا.. محمد فؤاد يطرح كليب شكوى الى الله.. وماجدة الرومى تستعد لـ غنوا بكل اللغات.. ولطيفة تغنى للفيروس

ونرصد في التقرير التالى أهم الأعمال التى من المقرر ان تطرح خلال الايام المقبلة و التى تم طرحها منذ ساعات قليلة.

محمد فؤاد :

قال الفنان محمد فؤاد إنه انتهى من تصوير كليب بعنوان "شكوى إلى الله" فى مدينة الفيوم، بعد غياب سنوات عان عالم ‏الفيديو كليب، خاصة أن آخر ألبوم لفؤاد كان فى عام 2010 بعنوان "بين إيديك".‏

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