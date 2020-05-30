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فن

نجوم يتحدون كورونا.. محمد فؤاد يطرح كليب شكوى الى الله.. وماجدة الرومى تستعد لـ غنوا بكل اللغات.. ولطيفة تغنى للفيروس

السبت 30/مايو/2020 - 02:11 ص
ماجدة الرومى
ماجدة الرومى
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أحمد إبراهيم
يحرص عدد من المطربين على ممارسة حياتهم العملية بشكل طبيعى رغم الظروف المحيطة التى تسببت فى حالة من الكساد الفنى وخاصة على مستوى المسرح والسينما. 

ونرصد في التقرير التالى أهم الأعمال التى من المقرر ان تطرح خلال الايام المقبلة و التى تم طرحها منذ ساعات قليلة. 

محمد فؤاد : 
قال الفنان محمد فؤاد إنه انتهى من تصوير كليب بعنوان "شكوى إلى الله" فى مدينة الفيوم، بعد غياب سنوات عان عالم ‏الفيديو كليب، خاصة أن آخر ألبوم لفؤاد كان فى عام 2010 بعنوان "بين إيديك".‏
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وأضاف فؤاد على هامش حفل الشركة المتحدة الذى عرض على قناة الحياة إنه انتهى من الألبوم الجديد وينتظر طرحه ‏فى وقت مناسب، لافتا إلى أنه سوف يصور عددا من الأغنيات الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.‏

لطيفة : 
تستعد الفنانة التونسية  لطيفة لطرح اغنية جديدة بعنوان "للشمس" من واقع ازمة كورونا ، يتم طرحها خلال الايام المقبلة 

وقالت الفنانة لطيفة من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "the insider" : إن شاء الله الاغنية هتطرح رسميا  كمان ايام قليلة و اتسجلت ما بين تونس ومصر من شهور، وانا كمان كنت محضره  اكتر من اغنية هتنزل في الألبوم، بس حسيت ان اغنية "للشمس" فيها امل حتي ليا أنا، وطبعا احنا كنا مرعوبين في الاستديو وكنا بنتعامل بحظر.

ماجدة الرومى : 
نشرت الفنانة ماجدة الرومى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن قرب طرح كليب أغنيتها الجديد "غنوا بكل اللغات". 

وعلقت ماجد الرومى قائلة : "غنوا بكل اللغات .. قريبا". 

حسن وعمر : 
احتل مهرجان "شوكولاتة سايحة جو كيك" للمطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال قائمة تريندات موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد طرحه بساعات على قناته الرسمية.

واحتفل عمر كمال بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

دومينيك حورانى : 
أثارت الفنانة دومينيك حورانى حالة من الجدل الواسع بسبب كليب أغنيتها الجديدة "بس تعا" والتى طرحتها منذ ساعات قليلة وذلك بسبب الإيحاءات التى حملها الفيديو. 

والأغنية من كلمات فادي أسعد، وفكرة دومينيك، وتوزيع فادي السيد من جدة، ميكس وماسترينج إيلي سابا من دبي، ومونتاج فؤاد السيد من برشلونة، بإشراف جان متري من بيروت.
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