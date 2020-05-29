احذرها.. 4 أعراض تنذرك بالسكر الكاذب

اقرا ايضا

الأعراضتشمل علامات وأعراض مرض السُّكَّري الكاذب ما يلي:العطش الشديدإخراج كميات كبيرة من البول المخفف.الحاجة المتكررة إلى الاستيقاظ للتبول أثناء الليلتفضيل المشروبات الباردة