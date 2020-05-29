AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذرها.. 4 أعراض تنذرك بالسكر الكاذب

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:36 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
مرض السكري الكاذب (die-uh-BEE-teze in-SIP-uh-dus) هو اضطراب غير شائع يؤدي إلى اختلال توازن السوائل في الجسم وهذا الاختلال يجعلك تشعر بالعطش الشديد حتى لو شربت للتو، كما أنه قد يجعلك تنتج كميات كبيرة من البول.. ويحدث مرض السُّكَّري الكاذب عندما لا يستطيع جسمك إحداث توازن بين مستويات سوائل الجسم بشكلٍ سليم.

ووفقا لموقع mayoclinic، فيما يبدو لك أن المصطلحين «داء السكري الكاذب» و «داء السكري» متشابهان، إلا أنهما غير مرتبطين بداء السكري الذي يأتي في شكلين النوع 1 أو النوع 2- هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري.

ولا يوجد علاج لداء السكري الكاذب لكن العلاجات يمكنها تخفيف حدة العطش وتقليل كمية البول.

اقرا ايضا
كيف تعمل أدوية السكر النوع الثاني 

الأعراض

تشمل علامات وأعراض مرض السُّكَّري الكاذب ما يلي:

العطش الشديد

إخراج كميات كبيرة من البول المخفف.

الحاجة المتكررة إلى الاستيقاظ للتبول أثناء الليل

تفضيل المشروبات الباردة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج جذرى لمرض السكر.. كيف يتم تجديد خلايا البنكرياس؟

أعراض مرض السكري.. النوع الأول والثاني والعامة

نشرة المرأة.. طريقة عمل الكحك والبيتفور و7 نصائح لمواجهة ارتفاع الحرارة

ترشيحاتنا

برواتب مجزية.. القوى العاملة: توفير 15 فرصة عمل بالسعودية والإقامة مجانا

أخبار الرياضة.. الأهلي يبحث حل أزمة الـ30 مليون جنيه.. كواليس إصابة محمود سعد بكورونا.. صراع ثلاثي على ضم مهاجم النجم الساحلي

أبرز أخبار التوك شو.. محمد يوسف يبكي على الهواء.. الأرصاد تحذر من موجة حر.. 3 أعراض تثبت الإصابة بكورونا

خطيب المسجد النبوي يحذر: هذا الفعل به تنزل عليكم المصائب

أحدث ظهور لـ أحمد الفيشاوى وزوجته.. شاهد

المواجهة تتصاعد.. الجيش السوداني يحشد قواته على الحدود مع إثيوبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف من الظهر .. ياسمين صبري تتألق بإطلالة ناعمة

بـ اللبني القصير .. رانيا الملاح تتألق فى إطلالة لافتة

طريقة عمل البرازق السورية للشيف أحمد عادل .. قدميها لأطفالك