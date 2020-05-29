احذرها.. 4 أعراض تنذرك بالسكر الكاذب

مرض السكري الكاذب (die-uh-BEE-teze in-SIP-uh-dus) هو اضطراب غير شائع يؤدي إلى اختلال توازن السوائل في الجسم وهذا الاختلال يجعلك تشعر بالعطش الشديد حتى لو شربت للتو، كما أنه قد يجعلك تنتج كميات كبيرة من البول.. ويحدث مرض السُّكَّري الكاذب عندما لا يستطيع جسمك إحداث توازن بين مستويات سوائل الجسم بشكلٍ سليم.
ووفقا لموقع mayoclinic، فيما يبدو لك أن المصطلحين «داء السكري الكاذب» و «داء السكري» متشابهان، إلا أنهما غير مرتبطين بداء السكري الذي يأتي في شكلين النوع 1 أو النوع 2- هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري.
ولا يوجد علاج لداء السكري الكاذب لكن العلاجات يمكنها تخفيف حدة العطش وتقليل كمية البول.
ووفقا لموقع mayoclinic، فيما يبدو لك أن المصطلحين «داء السكري الكاذب» و «داء السكري» متشابهان، إلا أنهما غير مرتبطين بداء السكري الذي يأتي في شكلين النوع 1 أو النوع 2- هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري.
ولا يوجد علاج لداء السكري الكاذب لكن العلاجات يمكنها تخفيف حدة العطش وتقليل كمية البول.
اقرا ايضا
كيف تعمل أدوية السكر النوع الثاني
الأعراض
تشمل علامات وأعراض مرض السُّكَّري الكاذب ما يلي:
العطش الشديد
إخراج كميات كبيرة من البول المخفف.
الحاجة المتكررة إلى الاستيقاظ للتبول أثناء الليل
تفضيل المشروبات الباردة
الأعراض
تشمل علامات وأعراض مرض السُّكَّري الكاذب ما يلي:
العطش الشديد
إخراج كميات كبيرة من البول المخفف.
الحاجة المتكررة إلى الاستيقاظ للتبول أثناء الليل
تفضيل المشروبات الباردة