للوقاية من كورونا .. فض سوق الشعراوى وفروشات الباعة الجائلين بالبحيرة

تمكنت إدارة الاشغالات ووحدة شرطة المرافق بأبو المطامير والمحمودية والرحمانية من فض تجمعات للباعة الجائلين وأسواق عشوائية تنفيذ لقرار رئيس الوزراء فى إطار إتخاذ الإجراءات والتدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية لتنفيذ كافة القرارات الخاصة بغلق المقاهي والكافتيريات وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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وحذر اللواء آمنة من تواجد الباعة الجائلين وأصحاب الفروشات وإقامة الأسواق بنطاق المحافظة مهيبا بالمواطنين للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وكانت غرفة العمليات تلقت شكاوى من المواطنين بانتشار تجمعات وسويقات للباعة الجائلين وأصحاب الفروشات بقرية الشعراوى بمركز أبو المطامير وبمدينة المحمودية الرحمانية

وعلى الفور انتقلت إدارة الاشغالات ويرافقها قوة من شرطة المرافق وتمكنت من فض سوق قرية الشعراوى بمركز أبو المطامير وفض تجمعات الباعة الجائلين مدينة المحمودية والرحمانية، تنفيذًا لقرار الحظر ولوقاية الأهالى من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره