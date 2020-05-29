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رياضة

بعد إصابته بكورونا .. تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية للمدير الفني لاتحاد الكرة

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:49 م
محمود سعد
محمود سعد
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية للدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة .

وتم نقل الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة الى مستشفى السلام الدولى من أجل تلقي العلاج اللازم بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا عقب مخالطته المدربين العائدين من الخارج.

قال المصدر ذاته إن حالة الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة بعدما تم نقله إلى مستشفى السلام الدولى قد تحسنت كثيرا نتيجة الإمكانيات الكبيرة بداخل المستشفى الخاص واستجابته لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا.    
 
يذكر أن إتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا، أمس، الخميس، جاء على النحو التالي..

جاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.

ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني وغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس ، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابي الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.
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