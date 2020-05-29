AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صبا مبارك: لا أعلم مصير فيلم الراهب وأنتظر عودة تصوير مسلسل نمرة اتنين

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:07 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
كشفت الفنانة صبا مبارك عن مصير فيلم الراهب ومسلسل "نمرة اتنين" بعد أن توقف تصويرهما بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت صبا مبارك لـ"صدى البلد": "فيلم الراهب ليس لديَّ معلومة عنه حاليًا، وأتمنى أن يعود خاصةً أن سيناريو العمل مميز ويقف وراءه فريق عمل متمكن بقيادة المخرجة هالة خليل.

وأضافت: 'أما تصوير مسلسل "نمرة اتنين فتعطل بسبب كورونا، وأتمنى أن يعود التصوير في أقرب وقت".

حارس الجبل هو اسم المسلسل الذي أعاد الفنانة الأردنية صبا مبارك إلى الأعمال البدوية بعد فترة من الغياب.

وتجسد دور "رمال" الفارسة المغوارة ويشاركها البطولة عدد من الفنانين منهم السعودي عبد المحسن النمر والأردني منذر رياحنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صبا مبارك بدوية مغوارة في مسلسل حارس الجبل رمضان المقبل

صبا مبارك تكشف كواليس تصوير حارس الجبل.. فيديو

صبا مبارك في حوار لـ صدى البلد: تعلمت ركوب الخيل من أجل حارس الجبل.. وكورونا ليس مبررا للإسفاف في الأعمال

صبا مبارك: تصوير حارس الجبل كان صعبا للغاية

صبا مبارك: تعلمت المبارزة بالسيف من أجل حارس الجبل

صبا مبارك تعود إلى الدراما البدوية مرة أخرى.. فيديو

ترشيحاتنا

خطيب الحرم المكي: طلب السلامة والعافية من أفْضل ما يهبه الله لعباده

المواجهة تتصاعد.. الجيش السوداني يحشد قواته على الحدود مع إثيوبيا

احتمال عودة الحجاج لبيت الله الحرام.. صحفى سعودى: رجوع الحياة لطبيعتها ٢٩ شوال.. فيديو

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

فيديوهات مودة الأدهم.. ضبط شاب يروج لها فى الغربية

55 غرزة في الرقبة.. الصيدلي الناجي من الذبح بالغردقة يروي تفاصيل جديدة في الواقعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مايا دياب بإطلالة كلاسيكية ملفتة

والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة

بشرى سارة .. دواء مخصص للأطفال يعالج 90% من مرضى كورونا