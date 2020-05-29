صبا مبارك: لا أعلم مصير فيلم الراهب وأنتظر عودة تصوير مسلسل نمرة اتنين

كشفت الفنانة صبا مبارك عن مصير فيلم الراهب ومسلسل "نمرة اتنين" بعد أن توقف تصويرهما بسبب انتشار فيروس كورونا.





وقالت صبا مبارك لـ"صدى البلد": "فيلم الراهب ليس لديَّ معلومة عنه حاليًا، وأتمنى أن يعود خاصةً أن سيناريو العمل مميز ويقف وراءه فريق عمل متمكن بقيادة المخرجة هالة خليل.





وأضافت: 'أما تصوير مسلسل "نمرة اتنين فتعطل بسبب كورونا، وأتمنى أن يعود التصوير في أقرب وقت".





حارس الجبل هو اسم المسلسل الذي أعاد الفنانة الأردنية صبا مبارك إلى الأعمال البدوية بعد فترة من الغياب.



