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حوادث

نيابة الزقازيق تحقق فى واقعة خروج جثمان سيدة مشتبه فى إصابتها بكورونا من حميات الزقازيق

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:40 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد الطحاوي

باشرت نيابة قسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم التحقيق في واقعة خروج جثمان متوفية كان مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد من مستشفي حميات الزقازيق دون اتخاذ أي من الإجراءات الوقائية أو الاحترازية.

 

وطلبت النيابة استدعاء أهلية المتوفية ومصور الفيديو ومدير مستشفي الحميات والأمن المكلف علي البوابة وعامل المشرحة للوقوف علي ملابسات الواقعة وتفاصيلها.


كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولو مقطع فيديو يوضح خروج جثمان سيدة متوفاة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد من مستشفى حميات الزقازيق دون اتخاذ أي من الإجراءات الوقائية أو الاحترازية.

 

وظهر في الفيديو أهالي المتوفاة وهم ينقلونها عبر سيارتهم الخاصة دون اتخاذ أي من الإجراءات الوقائية والاحترازية في تغسيل الجثمان، مطالبين المسئولين بصحة الشرقية فتح تحقيق عاجل وفوري في تلك الواقعة.

 

من جانبه، شكل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة برئاسة الدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الشئون الصحية، وعضوية مدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وأعضاء من الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارة مكافحة العدوي بالمديرية، لفحص واقعة خروج حالة متوفاة من مستشفي حميات الزقازيق دون اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لها، مع فحص ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تمت مخاطبة شركة الأمن المكلفة بتأمين المستشفى للتحقيق في الموضوع ومجازاة المتسببين من أفراد الأمن لعدم تواجدهم بالبوابة الرئيسية، مع خروج الحالة من بوابة المستشفى دون أي تصريح، والإفادة بما أسفرت عنه التحقيقات.

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