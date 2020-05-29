بعد وصلة تدريب .. سعد سمير بصحبة محمد الشناوي ونيدفيد في الجيم.. شاهد

نشر سعد سمير لاعب النادى الاهلي صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".









وظهر سعد سمير بصحبة زملائة كريم نيدفيد ومحمد الشناوى فى الجيم بعد وصلة تدريب للحفاظ على اللياقة البدنية، في ظل توقف النشاط الرياضي حاليًا بسبب انتشار وباء كورونا المستجد





يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.





كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



