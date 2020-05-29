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رياضة

دوري أوروبي جديد يتحدى كورونا ويعلن العودة بجماهير

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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عمر سلامة

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وتسببه في توقف النشاط الرياضي.


كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في مقاطعة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، وصل إلى العالم بأكمله، لكنه لم يمنع الدوري الروسي من العودة.


وأعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميًا، عودة مسابقة الدوري في الحادي والعشرين من يونيو المقبل.


والمفاجأة.. وافق اتحاد الكرة في روسيا على إقامة المباريات بحضور جماهيري، على أن تحدد نسبة 10٪ فقط من سعة الملعب، مما يعني أن نادٍ مثل زينيت سان بطرسبرج يمكنه أن يقيم مواجهاته، بحضور سبعة آلاف مشجع.

 

يذكر أن الدوري الروسي الوحيد أوروبيًا، الذي وافق على حضور الجماهير، بين رفض على سبيل المثال كل من ألمانيا، بريطانيا، وإسبانيا، هذا الأمر.

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