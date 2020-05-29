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توك شو

في الضفة الغربية.. محاولة دهس جنود إسرائيليين.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:00 م
دهس
دهس
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عادل نصار

عرضت قناة «روسيا اليوم»، مقطع فيديو لمحاولة شاب فلسطيني دهس جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.


وأظهر مقطع الفيديو، تراص سيارات تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي، على جانب إحدى الطرق وفي منطقة شبه جبلية.


فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قتل فلسطينيا بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس في مستوطنة حلميش في الضفة الغربية المحتلة.


وذكر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي في "تويتر" أن العملية المزعومة استهدفت قبل قليل مجموعة من الجنود قرب المستوطنة الواقعة غربي رام الله، مضيفا: "ردت القوات بإطلاق النار وحيدت المعتدي".

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