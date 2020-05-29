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فن

كتب التاريخ .. أغنية ياسمين علي تقترب من مليون مشاهدة

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:49 م
صدى البلد
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محمد نحلة
اقتربت أغنية كتب التاريخ"، للمطربة ياسمين علي من المليون مشاهدة عبر يوتيوب، بعد أسبوع من طرحها.

الأغنية  بالتعاون مع شركة مصر للطيران، وذلك دعمًا لكل الكوادر التي واجهت أزمة فيروس كورونا.


تقول كلمات الأغنية: "كتب التاريخ بداياته .. عاللي ضحى بحياته .. عشان يعيش ملايين .. نزلوا وسابوا بيوتهم .. نسيوا عشانك راحتهم .. ولسة مكملين .. واقفين زي الاسود .. بحب مالوش حدود .. واقفين ومش خايفين دي بطولة متتحكيش".

كتب التاريخ" كلمات محمد حماد، وألحان مديّن، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج وإنتاج عمار جلال.


يذكر أن آخر أعمال ياسمين علي الفنية مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف، الذي يُعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني 2020.


مسلسل "النهاية" يقوم ببطولته يوسف الشريف، بجانب كل من سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي. 

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